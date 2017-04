David Hasselhoff rappt im Soundtrack von «Guardians of the Galaxy Vol. 2». Für alle denen David Hasselhoff kein Begriff ist: «The Hoff» ist kein fiktives Idol des Filmhelden, sondern ein US-amerikanischer Schauspieler und Sänger. Die Blütezeit seiner Karriere hatte er in den 1980er- und 1990er-Jahren durch die TV-Serien «Knight Rider» und «Baywatch». In den USA macht man sich bis heute darüber lustig, dass der Schauspieler ohne Gesangstalent gerade im deutschsprachigen Raum lange in den Musik-Charts vertreten war. Das lag nicht am schlechten Musikgeschmack der Deutschen, wie viele Amerikaner meinen, sondern hatte historische Gründe. Hasselhoff war mit dem richtigen Lied, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Silvester 1989 sang er kurz nach der Wende an der Berliner Mauer den Song «Looking for Freedom» – vor Tausenden von Menschen. Das Lied wurde nicht nur zum Hit, sondern so etwas wie die Hymne der Wiedervereinigung. In den USA kursiert sogar das Gerücht, David Hasselhoff habe den kalten Krieg beendet.