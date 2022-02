Bela: Liebe Marietta, danke fürs Kompliment. Das freut uns sehr. Der Schlusssong ist nicht von Sophie Hunger sondern von Heidi Happy. Und Heidi singt zum Score von Adrian Frutiger, der dieses tolle Hauptthema bereits in der ersten Staffel entwickelt hat. Und ja, klar, Manuel und seine Mutter versöhnen sich wieder - auch wenn sie jetzt erstmal eine bittere Wahrheit verdauen müssen...

Bela: Hallo Claudia, danke für die Frage und fürs Kompliment. Die Musik entsteht meistens parallel zum Schnitt, d.h. wenn der / die Komponistin - in diesem Fall Adrian Frutiger - die ersten Bilder sieht. Wir hatten aber auch schon vorab im Schreibprozess erste Ideen und Inspirationen, die wir dann zusammen mit der Regie und mit Adrian ausgetauscht haben. Die Schauspielenden sind in diesen Prozess nicht involviert.

Roman: Wilder war einfach TOP. Suchtpotenzial. Warum macht ihr nicht mehr weiter? Kamerabilder und auch die Geschichte ist grandios verpackt. Da kann jeder Tatort zusammenpacken. Gut wird weniger geraucht.

Bela: Danke Roman. Ich denke auch, dass Kägi jetzt eigentlich mit Rauchen aufhören könnte. Und wir hören auf, weil die Geschichte zu Ende ist.. Aber das mit dem Aufhören ist immer so eine Sache... We'll see...