Für einen Oscar hat es bisher nicht gereicht. Aber Harrison Ford kann auf 50 Jahre Karriere zurückblicken und spielte in Filmen mit, die Geschichte schrieben.

Mitte der 1970er-Jahre war Harrison Ford nahe dran, seine Schauspielkarriere aufzugeben. Knapp zehn Jahre war er jetzt in Hollywood, hielt sich mit kleineren Rollen in Fernsehserien und Filmen über Wasser. Aber das war nicht die Arbeit, die er sich vorgestellt hatte.

Ford begann nebenbei mit Schreinerarbeiten Geld zu verdienen. Er erhielt den Auftrag, den Eingang zu Francis Ford Coppolas Büro neu zu gestalten, als dort die Castings für «Star Wars» begannen. Eines Tages wurde er gebeten, beim Sprechen der Dialoge mitzuhelfen.

Der Mann mit Blaster und Hut

Nach zwei Wochen erhielt er einen Anruf und damit das Angebot, Han Solo zu spielen. Für Ford kam das aus heiterem Himmel, wie er erzählt. Die Antwort war klar: «Yeah, sure!» Die Rolle des waghalsigen Weltraumschmugglers brachte ihm mit 34 Jahren endlich den Durchbruch.

Legende: «Krieg der Sterne» mit Luke Skywalker (Mark Hamill), Prinzessin Leia Organa (Carrie Fisher) und Han Solo (Harrison Ford) zählt zu den finanziell erfolgreichsten Kinofilmen aller Zeiten. IMAGO / ZUMA Wire

Doch es war ein anderer Abenteurer, der ihn an die Spitze der Hollywoodstars katapultierte: Indiana Jones – von Haus aus Archäologe, im Herzen Abenteurer und Charmeur. Eine ikonische Figur des Kinos der 1980er-Jahre, von der man nur die Umrisse seines Fedora-Huts sehen muss, um ihn zu erkennen.

Mit der «Star Wars»- und der «Indiana Jones»-Reihe spielte Harrison Ford in den grössten Kassenschlagern des Jahrzehnts. Das schlug sich nicht nur in seiner Gage nieder: Er konnte sich fortan seine Rollen aussuchen.

Legende: «Jäger des verlorenen Schatzes» war der Auftakt der erfolgreichen «Indiana Jones»-Reihe – und wurde mit vier Oscars ausgezeichnet. IMAGO / Allstar

Hauptdarsteller im alten Hollywood

Scheinbar war er dabei nicht besonders wählerisch. Ford spielte sich quer durch die Genres: Nach Ridley Scotts Science-Fiction-Film «Blade Runner» drehte er das Drama «Witness», das ihm seine einzige Oscarnominierung einbrachte. Actionfilme, romantische Komödien, Gerichtsdramen, sogar ein Horrorthriller folgten.

So unterschiedlich die Genres, so einheitlich ist Fords Rolle – er ist der klassische Hauptdarsteller, der «leading man» in der Tradition von James Stewart oder Cary Grant. Egal, ob er komisch, abenteuerlich, verführerisch oder böse auftritt: Das Publikum kauft es ihm ab.

Harrison Ford abseits von Indy und Star Wars Box aufklappen Box zuklappen American Graffiti (1973)

In dieser 60er-Nostalgie-Jugendkomödie konnte sich Harrison Ford eine Nebenrolle sichern. Er spielt einen jungen Draufgänger, obwohl er schon 31 Jahre alt war. Sein Autorennen gegen eine der Hauptfiguren verliert er dramatisch. Der Film brachte keinen entscheidenden Schub für Fords Karriere. Immerhin lernte er aber George Lucas kennen, der Regie führte, und ihn drei Jahre später für seinen nächsten Film engagierte: Star Wars. Sabrina (1995) Erstaunlich, dass sich Harrison Ford an diesen Film wagte. Nicht nur verliess er dafür die Komfortzone der Action- und Abenteuerfilme und wagte sich an eine romantische Komödie. «Sabrina» ist zudem die Wiederverfilmung eines Klassikers von Billy Wilder. Ford übernahm dazu noch die Rolle, die vor ihm Humphrey Bogart gespielt hatte. Grosse Fussstapfen, in die er da trat. Doch Ford kümmerte der Vergleich mit Bogart wenig. Er hatte mehr Bedenken, dass seine Figur in einer Welt lebt, die ihm wenig vertraut war. Das Remake kommt zwar an den Klassiker nicht ganz heran, Ford macht aber auch hier eine gute Figur. The Fugitive (1993) Dieser Thriller ist laut IMDb Fords höchstbewerteter Film ausserhalb der Indy- und Star-Wars-Reihe. Er basiert auf einer sehr erfolgreichen Fernsehserie der 60er-Jahre und erzählt die Geschichte des zu Unrecht des Mordes verurteilten Arztes Richard Kimble. Ford spielt die Hauptrolle und wird vom gnadenlosen Tommy Lee Jones gejagt. Die beiden Darsteller hielten den Film für mässig – viel Action halt. Doch er wurde zum Überraschungserfolg und bescherte Tommy Lee Jones einen Oscar. Der Film ist erstaunlich gut gealtert und lässt sich auch heute noch sehen. Shrinking (2022) «Ich glaube nur an die grosse Leinwand», verkündete Harrison Ford noch vor elf Jahren in einem «Spiegel»-Interview. Einzig und allein das Kino sei der Ort für die bewegten Bilder. Jetzt hat er es sich doch noch anders überlegt und zum ersten Mal eine Hauptrolle in einer TV-Serie angenommen. In «Shrinking» spielt Ford einen Therapeuten mit Parkinson und Familienproblemen. Die Comedyserie soll dieses Jahr beim Apple TV+ anlaufen. Wer hätte gedacht, dass es Harrison Ford noch ins Streaming-Zeitalter schafft.



Doch die Menschen strömten nicht immer ins Kino, wenn Harrison Fords Name auf dem Plakat prangte. Er war auch in einigen veritablen Flops zu sehen wie «Mosquito Coast» oder «K-19: The Widow Maker». Ford lassen solche Misserfolge kalt: «Ich liebe das Filmemachen, nicht das Ergebnis davon», meint er dazu lapidar.

Keine Skandale und nur eine Affäre

Geschadet haben ihm schlechte Einspielergebnisse nie. Ford bekam und bekommt reichlich Angebote für neue Rollen.

Hilfreich war dabei sicher auch, dass sein Privatleben von Skandalen verschont blieb. Ford ist zum dritten Mal verheiratet, seit 2010 mit der Schauspielerin Calista Flockhart. Aber weder Ehen noch Scheidungen boten Stoff für die Klatschpresse.

Legende: Harrison Ford und Calista Flockhart bei den Golden Globe Awards 2016. Calista Flockharts bekannteste Rolle ist die der Ally McBeal in der gleichnamigen Fernsehserie. IMAGO / Everett Collection

Auch Affären waren lange kein Thema. Bis Carrie Fisher fast 40 Jahre nach den Dreharbeiten zu «Star Wars» enthüllte, dass sie und Ford nicht nur auf der Leinwand als Princess Leia und Han Solo geturtelt hatten.

Indiana Jones zum Abschied?

Jetzt, gegen Ende seiner Laufbahn, schliesst sich der Kreis seiner bekanntesten Filme. Zweimal stand er wieder vor der Kamera als Han Solo in der dritten Star Wars-Trilogie. Auch als «Blade Runner» Rick Deckard trat er erneut auf im Sequel «Blade Runner 2049».

Legende: Harrison Ford 2021 am Set von Indiana Jones Teil 5. Bis Sommer 2023 müssen sich Fans jedoch noch gedulden, erst dann läuft der Film in den Kinos an. IMAGO / Cover-Images

Vor allem aber spielt er noch einmal den Mann, dem er ein halbes Jahrhundert Hollywood-Karriere verdankt: Indiana Jones. Teil 5 ist abgedreht und kommt nächstes Jahr in die Kinos. Es soll etwas weniger Actionszenen geben, aber das sei einem 80-Jährigen verziehen.