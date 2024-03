Als Shigeichi Negishi in den 1960er-Jahren an einer Karaoke-Maschine tüftelte, ahnte er wohl kaum etwas vom deren weltweiten Erfolg. Nun ist der Japaner 100-jährig verstorben, und sein Vermächtnis hat sich längst auf Zelluloid gebannt. Acht Karaoke-Highlights aus der Filmwelt – mitsingen erlaubt!

«The Surrey with the Fringe on Top» (When Harry Met Sally, 1989)

Harry (Billy Crystal) und Sally (Meg Ryan) machen sich auf den Weg, um ein Geschenk für ihre frisch verlobten Freunde zu besorgen – eine «Singmaschine». Kurzerhand trällern die beiden eine Testversion, als plötzlich Harrys Exfreundin hereinkommt… Fremdschämen ist vorprogrammiert.

Wer steckt hinter der Karaoke-Maschine? Box aufklappen Box zuklappen Shigeichi Negishi gilt als der Erfinder der Karaoke-Maschine. Nun ist der Japaner im Alter von 100 Jahren gestorben, wie das «Wall Street Journal» berichtete. Der Unternehmer aus Tokio besass eine eigene Firma und erschuf 1967 die erste Mitsing-Maschine. Sein Karaoke-Prototyp entstand per Zufall, als ein Mitarbeiter seiner Firma über sein Gesangstalent spottete. Daraufhin hat er sich selbst mit Hintergrundmusik hören wollen und entwickelte seine erste Mitsing-Maschine, die er «Sparko Box» nannte. Kurzzeitig konnte er die Karaoke-Maschine sogar verkaufen, meldete allerdings nie ein Patent auf seine Erfindung an – und auch der grosse finanzielle Erfolg blieb aus.

«Somebody to Love» (The Cable Guy, 1996)

Chip (Jim Carrey), ein komischer Vogel und von Beruf Kabelmann, schmeisst eine Hausparty. Bestimmt wird die ganze Veranstaltung von seiner eigenwilligen Version von Jefferson Airplanes «Somebody To Love». Mit seinem leichten Lispeln legte er eine unvergleichliche Performance hin. So unterhaltsam, dass sie sogar Teil des offiziellen Film-Soundtracks wurde.

«I Just Don’t Know What to Do With Myself» (My Best Friend's Wedding, 1997)

Michael (Dermot Mulroney) heiratet Kimmy (Cameron Diaz), aber seine langjährige Freundin Julianne (Julia Roberts) merkt, dass sie in ihn verliebt ist. Sie versucht die Hochzeit zu sabotieren, nimmt das Paar mit in eine Karaoke-Bar - und zwingt Kimmy zu singen. Das Ergebnis: Eine schmerzhafte Darbietung von «I Just Don't Know What to Do With Myself».

«Try A Little Tenderness» (Duets, 2000)

Ein ganzer Film, der sich um Karaoke-Wettbewerbe dreht! Ein Highlight des Films: Ein ausgebrannter Verkäufer (Paul Giamatti) und ein flüchtiger Sträfling (Andre Braugher) legen mit Otis Reddings «Try A Little Tenderness» in einer Hotelbar einen hitverdächtigen Auftritt hin. Eine innige Männerfreundschaft gibts obendrauf.

«More Than This» (Lost in Translation, 2003)

Charlotte (Scarlett Johansson) und Bob (Bill Murray) schliessen durch Zufall in Tokio Freundschaft. Charlotte schleppt Bob zu einer hippen Party, auf der alle Karaoke singen. Dort singt Bob eine Version von Roxy Musics «More Than This». Akustisch zwar keine Glanzleistung, aber längst ein ikonischer Moment der Filmgeschichte.

«Don't Go Breaking My Heart» (How I Met Your Mother, 2005)

Marshall (Jason Segel) stürmt die Bühne, um Freundin Lily (Alyson Hannigan) den ultimativen Liebesbeweis zu machen: Er stimmt ein Duett des Klassikers «Don't Go Breaking My Heart» an, während seine Kollegen gebannt im Publikum sitzen und lauschen. Lily eilt zu ihm, gemeinsamen lassen sie die Romantik wiederaufleben.

«Losing My Religion» (Aftersun, 2022)

Eine Karaoke-Szene jüngeren Datums stammt von der gerade einmal 11-jährigen Sophie (Frank Corio): Sie singt R.E.M.s unverwechselbaren Klassiker – und verliert dabei augenscheinlich den Glauben an ihren Vater (Paul Mescal). Eine packende Szene, die dem Lied eine ganz neue Bedeutung verleiht.

«Shrek in the Swamp Karaoke Dance Party» (Shrek 2, 2001)

Zum Schluss noch ein Blick ins Bonus-Material von «Shrek 2»: Es zeigt den ultimativen Beweis dafür, dass es Karaoke wirklich überall hin geschafft hat, sogar zu den Ogers. Bevor der eigentlich grummelige Oger Shrek mit seiner Frau Fiona in die Flitterwochen fährt, steigt im Sumpf die grosse Party. Im dreiminütigen Kurzfilm schwingen Monster, Tiere und sogar Pinocchio gemeinsam das Tanzbein – und singen dazu, natürlich, Karaoke.