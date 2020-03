Inhalt

Zum Tod von Max von Sydow - Schurke, Gott und der Teufel: Max von Sydow ist gestorben

Noch im hohen Alter spielte Max von Sydow in «Star Wars» und «Game of Thrones» – und dabei seine jungen Kollegen oft an die Wand. Berühmt machte den gebürtigen Schweden aber Starregisseur Ingmar Bergman.