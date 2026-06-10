100. Todestag Antoni Gaudí – der «Architekt Gottes» und sein Meisterwerk

Für sein Meisterwerk lebte Gaudí wie ein Bettelmönch. Die Sagrada-Família war seine Sühne und Antwort im Kulturkampf gegen die gottlose Moderne.

Am 100. Todestag Antoni Gaudís besucht Papst Leo XIV. die Basilika Sagrada Família: Er segnet ihren letzten Turm namens «Torre de Jesuchrist»: Mit 172.5 Metern ist er neu der höchste Kirchturm der Welt.

Passend zum Thema Sagrada Familia in Barcelona Die höchste Kirche der Welt erhält ihre Krone

Genauso einen Leuchtturm für den Katholizismus wollte Gaudí bauen. Dafür wird er vermutlich bald seliggesprochen. Zur Ehre Gottes setzte der geniale Architekt auf neueste Technik, Elektrizität für viel Licht oder Stahlbeton für viel Höhe. Für die Sagrada Família opferte Antoni Gaudí alles – und lebte wie ein Bettelmönch.

Antoni Gaudí (1852–1926) Box aufklappen Box zuklappen Der katalanische Architekt prägte den Stil «Modernisme català» (katalanischer Jugendstil). Er gilt heute als einer der einflussreichsten Architekten der Welt. Grosse Inspiration war ihm die Natur, die für ihn die Schöpfung Gottes war. Seine geschwungenen Formen entlehnte er oft der Pflanzenwelt. Gaudí reiste kaum. Er bezog seine Kenntnisse der japanischen, indischen und orientalischen Architektur aus Bibliotheken. Diese kombinierte er mit der kirchlichen Architektur und Handwerkstradition seiner Heimat. Gaudí war technisch höchst innovativ, arbeitete schon früh mit Beton. So brachte er viel Licht in seine Wohnhäuser. Hauptwerke: die Basilika Sagrada Família in Barcelona, der verspielte Park Parc Güell (benannt nach seinem Gönner und Auftraggeber, dem Industriellen Eusebi Güell), die farbenfrohe Wohnanlage Casa Batlló sowie die Casa Milà (La Pedrera).

Gegen die Sünden der Moderne

Als zölibatärer Laie trat Gaudí nicht in ein Kloster ein, besuchte aber fast täglich die Messe und betete intensiv, bevor er an die Arbeit ging.

Legende: Der katalanische Architekt Antoni Gaudí verschrieb sich voll und ganz seiner Arbeit – und prägte Barcelona wohl wie kein Zweiter. Imago/Granger Historical Picture Archive

Ab 1883 übernahm Gaudí die Leitung und Planung der Basilika Sagrada Família. 43 Jahre – bis zu seinem Tod – baute er an dieser Kirche. Am Schluss lebte Gaudí spartanisch in einer kleinen Kammer nahe der Baustelle. Als er auf dem Weg zur Arbeit vom Tram erfasst wurde, hielten ihn Passanten für einen Bettler, weil er so heruntergekommen aussah. Sie brachten ihn in ein Armenspital, wo er verstarb.

Die Kirche Sagrada Família heisst mit vollem Namen «Basilika und Sühnetempel der Heiligen Familie». Sühne für was? Für den Sündenfall der Moderne, dem Verlust traditioneller Werte wie etwa der «Familie», erklärt der Freiburger Theologieprofessor Mariano Delgado, selbst Spanier und Mystikexperte.

Legende: Die ewige Baustelle von Barcelona: Die Sagrada Família befindet sich bereits seit dem 19. Jahrhundert im Bau. Imago/Joan Gosa

Die Gebets- und Sühnebewegungen, denen Gaudí angehörte, kämpften damals gegen die Verelendung der Menschen ebenso wie gegen den aufkommenden Sozialismus und Säkularismus. Er war ein Protagonist im Kulturkampf der Katholiken gegen die sozialistisch-atheistische Arbeiterbewegung.

«Mein Kunde hat keine Eile»

Konkret mag es auch «Sühne» für die Ausschreitungen von 1909 gewesen sein: Das war ein Volksaufstand gegen einen Kolonialkrieg in Marokko. Dabei kam es zu antiklerikalen Übergriffen: Kirchen wurden zerstört, Klöster und Friedhöfe geschändet. Es gab Tote. Das hat Antoni Gaudí nachhaltig erschüttert: ein grosser Sündenfall.

Den Bau an der Sühnekirche Sagrada Família unterstützten katholisch-konservative Kreise, etwa die «Josephsvereinigung». Sie sah Joseph, den Ziehvater Jesu und Handwerker, als Vorbild fürs Christsein und mit ihm die «Heilige Familie».

Legende: Im Inneren der Kirche bieten sich den Besuchenden spektakuläre Lichtspiele. Kommt die göttliche Botschaft an? Imago/News Licensing

Dass die Sagrada Família nicht zu Gaudís Lebzeiten fertig wurde, störte Gaudí indes nicht: «Mein Kunde hat keine Eile», soll er gesagt haben. 100 Jahre später ist die Kirche immer noch nicht fertig. Als «ewige Baustelle» wurde sie erst recht berühmt. Ihre Geschichte spielt die höchst bewegten der letzten 150 Jahre Spaniens.

Gaudí «katholische Botschaft» überdauert Säkularisierung

Als Gaudí 1926 starb, waren fast alle Menschen in Spanien römisch-katholisch, heute sind es nur noch gut die Hälfte, 52 Prozent. Kirchenhistoriker Mariano Delgado betont aber, dass rund 80 Prozent der Menschen in Spanien getauft seien und die katholische Volksfrömmigkeit nach wie vor stark sei. Die römisch-katholische Kirche als Institution aber hat gelitten: auch wegen ihrer Verbandelung mit der Franco-Diktatur und der Nicht-Aufarbeitung der zahlreichen Fälle von sexualisierter Gewalt durch Geistliche.

Vor 100 Jahren wurde Antoni Gaudí auf Drängen des Volkes und päpstliche Erlaubnis hin in der Krypta «seiner» Sagrada Família bestattet. Ebendort ehrt ihn Papst Leo XIV. nun als «Architekten Gottes».