Die Sagrada Familia steht: Erkunden Sie die Kirche im 3D-Modell

Als Teil seiner Spanienreise segnet Papst Leo XIV. den Jesus-Christus-Turm der Sagrada Familia. Anlass ist nicht nur die heutige Einweihung des höchsten Kirchturms der Welt, sondern auch der 100. Todestag des Architekten Antoni Gaudí.

Fertig ist das Bauwerk nicht – trotz der mittlerweile 144 Jahre langen Bauzeit. Die Sagrada ist eine der langwierigsten Baustellen der Welt, und sie wird es bleiben, bis auch Fassaden und Innenausbau vollendet sind. Gaudí hätte das gelassen gesehen. Auf die ewige Frage nach dem Fertigstellungstermin antwortete der Architekt: «Mein Auftraggeber (Gott) hat es nicht eilig».

Mein Auftraggeber hat es nicht eilig

Die Sagrada ist ein Tourismusmagnet. 2025 strömten rund 4.9 Millionen Menschen in die Kathedrale, die damit Eintrittsgelder von etwa 120 Millionen Franken erwirtschaftete. Diese Mittel fliessen grösstenteils direkt in die Fertigstellung des Baus.

Warum ist die Eingangstreppe der Kirche umstritten? Wofür stehen die vielen Türme? Und wie starb Gaudí? Antworten gibt unser interaktives 3D-Modell.

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Impressum Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Robert Salzer (Redaktion), Balz Rittmeyer (Interaction Design & Entwicklung), Ida Künzle (Design) Quelle 3D-Modell

Von Antonio R. auf Sketchup. Das Modell wurde für die Bedürfnisse dieses Artikels modifizert.