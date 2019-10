Inhalt

150 Jahre Mahatma Gandhi - «Die Ermordung Gandhis rettete das multikulturelle Indien»

«Einheit in Vielfalt» war Mahatma Gandhis Gründungsidee für den unabhängigen Staat Indien. Er dachte an einen säkularen Vielvölkerstaat. Diese Idee ist heute – 150 Jahre nach seiner Geburt – in Gefahr.