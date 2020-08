Klaus Vieweg: Hegel. Der Philosoph der Freiheit (2019)

Vergangenen November erschien «Der Philosoph der Freiheit» von Hegel Forscher und Philosophieprofessor Klaus Vieweg aus Jena. Der Titel ist präzise und programmatisch zugleich.

Bündig wird Hegels Philosophie und wesentliche Stationen seines Lebens dem Begriff der Freiheit zugeschrieben. Initial ist die Französische Revolution 1789, die der Student Hegel im Tübinger Stift mit Nachdruck begrüsst. Noch Jahrzehnte später fliest Champagner zur Feier des Ereignisses, weiss der Biograf. Hegel soll Pfarrer werden, wie alle anderen am diktatorischen Ausbildungsinstitut, aber er will es nicht. Und er wird es nicht, sowenig wie seine Jahrgangs-Freunde Schelling und Hölderlin.

Hegel wird Hauslehrer stattdessen, in Bern und Frankfurt. Danach Dozent in Jena, Journalist in Bamberg, Schulleiter in Nürnberg. Philosophie wird ein Beruf erst als Professor in Heidelberg 1816 und wenig später in Berlin.

Ein Leben nach den Konventionen der Zeit, in dem die stete Leidenschaft für Wein und Opern, ein paar Flirts und ein unehelicher Sohn fast exzentrisch scheinen.

Hegel ist Sammler. Von Beginn an sammelt er Wissen, buchstäblich auf Karten notiert. Das Wissen der Wissenschaften seiner Zeit, in Gedanken erfasst. 1807 erscheint die «Phänomenologie des Geistes» und danach in kurzer Folge die Werke, die seinen Weltruhm begründen.

Seine Zeit in Gedanken erfassen, ein Deutungsanspruch über alles, was ist, steht fremd in der Landschaft. Nicht erst heute, sondern schon damals, als Hegels Theorie seine Zeitgenossen berauschte und nachhaltig beeinflusste: «Alles Wirkliche ist eine Idee» .

Klaus Viewegs Biografie sieht Hegel als politischen Philosophen, der Republik verpflichtet und dem Gedanken der Selbstbestimmung in einer freien Staatsordnung. Die Rede vom Reaktionär Hegel und preussischen Staatsphilosophen wird widerlegt oder als Tarnung gegen die Zensur gedeutet. Vom «Maulwurf» ist die Rede, der seine Einsichten nicht in die Mittagssonne stellt.

Klaus Vieweg ist Hegelianer. Hier schreibt ein Fan, der Hegels Theorien lesbar vermitteln kann und ihre Einsichten mit Hegels Lebenslauf verbindet. «Er ist schwierig, er ist mein Bruder», meint der Biograf am Schluss.

Jürgen Kaube: Hegels Welt (2020)

Pünktlich zum Ereignis legt Jürgen Kaube, Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Wissenschaftsjournalist seine Hegel Biografie vor. «Hegels Welt» will den Philosophen in seiner Epoche verstehen. Hegels Lebensdaten werden durchweg mit gesellschaftlichen Daten seiner Zeit konfrontiert. Faktenreich und dramaturgisch geschickt benennt Kaube die Umbrüche in Politik, Wirtschaft, Technik und Kunst.

Hegels Leben steht am Beginn einer revolutionären Epoche, grosser wissenschaftlicher Entdeckungen und der Napoleonischen Herrschaft. Noch ist die Philosophie Fixstern des Denkens, aber das wird sie nicht bleiben. Bis zum Ende seines Lebens 1831 und noch auf dem Zenit seines Ruhms wird er erleben, wie ihr Einfluss schwindet.

Dagegen schreibt Hegel an. Seine Hauptwerke von der «Phänomenologie bis zur Rechtsphilosophie» wollen Terrain halten und zurückgewinnen, was an die Wissenschaften schon fast verloren scheint. Ein Kampf um Geltung, dem der Biograf schlüssig bis in die einzelnen Wendungen der grossen philosophischen Texte folgt. Jürgen Kaube übersetzt Hegels Philosophie im Detail und raumgreifend, ohne seine Lebensverhältnisse ganz aus dem Blick zu verlieren.

Man erfährt mehr über Hegels unehelichen Sohn, der auf Insel Java am Tropenfieber starb und über Hegels Schwester Christiane, die nach einem misslingenden Leben, den Freitod sucht. Hegel bleibt davon unberührt.

Auch seine Philosophie lässt keine schnellen privaten Rückschlüsse zu. Sie ist ein Solitär, häufig geformt nach mündlicher Rede, nach den Skripten seiner Vorlesungen. Schon Adorno fand das bemerkenswert und einen Schlüssel zum Verständnis.

«Die Wirklichkeit wird nach dem Gedanken gebaut», nicht umgekehrt, ist Hegels idealistische Theorie. «Hegels Welt» zeigt auch die Grenzen dieser Welt der Ideen, philosophisch und historisch.

Theodor W. Adorno: Bemerkungen zu Hegel (1956)

Zu Hegels 125. Todestag hält der Philosoph Theodor W. Adorno einen Radio-Vortrag, Link öffnet in einem neuen Fenster zu Hegel. Der Philosoph wird darin gegen viele seiner Deutungen verteidigt und als philosophischer Ahnherr der «Kritischen Theorie» betrachtet, die Max Horkheimer und Adorno hundert Jahre nach Hegels Tod im amerikanischen Exil entwickelt hatten. Ein spannendes Dokument.

