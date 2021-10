Die Hochschule Luzern war die erste der Schweiz, welche Judaistik als Studienfach anbot. Nach der Einführung des Faches in Berlin 1964 und in Wien 1966 wurde es ab 1971 an der damaligen Theologischen Hochschule Luzern gelehrt. Lehrstuhlinhaber war Professor Clemens Thoma (1932-2011). Zehn Jahre später eröffnete er 1981 das Institut für Jüdisch-Christliche Forschung.