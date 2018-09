In den 60er-Jahren kamen die ersten tibetischen Flüchtlinge in die Schweiz. In Rikon stellten Henri und Jacques Kuhn tibetische Arbeiter in ihrer Metallwarenfabrik an. Die beiden Brüder gründeten 1968 das Tibet-Institut – mit dem Segen des Dalai Lama.

Das Kloster beherbergte zuerst vier Mönche. Diese kümmerten sich um die spirituellen Fragen der Exil-Tibeter. Das Tibet-Institut wurde zu einem Ort, wo die tibetische Kultur und Religion gelebt und gelehrt wird.

Das Tibet-Institut ist eine Stiftung und finanziert sich durch Spenden. Heute leben zehn Mönche im Kloster und bieten verschiedene Kurse an. Sie sind offen für alle, die sich für tibetischen Buddhismus und die tibetische Kultur interessieren.