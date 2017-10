02.11.2017 00:25

Skandalfilm aus dem Jahr 1978 - zur Reformationszeit geraten das Bauernmädchen Ursula und der Soldat Hansli Gyr in den Strudel religiöser Wirren. Der Spielfilm hatte in der Schweiz wie in der DDR für Entrüstung gesorgt. In den Hauptrollen: Matthias Habich als Zwingli und Suzanne Stoll als Ursula.