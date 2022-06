Ich wohne, also bin ich! Hinter jeder Wohnform steht auch eine Lebenshaltung. Wir porträtieren Menschen mit unterschiedlichen Wohnformen – und steigen ins Archiv: Wie haben sich diese über die Jahre verändert?

Wohnen im Wohnwagen: klein, aber oho!

Babette Hünerwadel wohnt in einem Wohnwagen auf dem Campingplatz am Schützenweiher in Winterthur. Obwohl sie da auf kleinem Raum wohnt, ist diese Wohnsituation für sie Befreiung pur.

04:50 Video Leben im Wohnwagen: Für Babette Hünerwadel Freiheit pur Aus Wie wir wohnen vom 04.06.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 50 Sekunden.

It’s a match! Wenn Alt und Jung zusammenwohnt

Als die langjährige Frau von Hans Trentini (89) starb, fühlte er sich in seiner Wohnung sehr allein. Leben in seine vier Wände brachte die Studentin Michelle Zoe Lüthi: Sie wohnt seit ein paar Monaten gemeinsam mit dem Senioren.

05:46 Video Alt und Jung zusammen: Hans Trentini (89) und Michelle Zoe Lüthi Aus Wie wir wohnen vom 04.06.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 46 Sekunden.

Vom Stigma zum Ziel: Der Singlehaushalt

Von einer gesunden Beziehung erwarten viele, dass man irgendwann zusammenzieht. Was aber, wenn man nicht darauf verzichten will, ein eigenes Zuhause zu haben? David Eicher und sein Freund sind seit sieben Jahren zusammen, wollen aber nicht zusammenziehen. David schätzt den Freiraum und die Flexibilität zu sehr. Damit ist er nicht allein: Der Singlehaushalt ist die beliebteste Wohnform in der Schweiz.

04:32 Video In einer Beziehung und bewusst allein: David Eicher lebt und liebt den Singlehaushalt Aus Wie wir wohnen vom 04.06.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 32 Sekunden.

Alleinerziehend, aber nicht allein: mit Kind in der WG

Früher galt es als linksradikal, mit anderen ausserhalb der eigenen Familie zu wohnen. Heute ist die Wohngemeinschaft ganz «normal». Immer noch ungewöhnlich ist der Haushalt von Anja Vaes: Gemeinsam mit ihren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern kümmert sie sich um ihre Tochter Nura.

05:05 Video WG-Leben mit Kind: Anja Vaes und Tochter Nura Aus Wie wir wohnen vom 04.06.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 5 Sekunden.

Dem Himmel so nah: Leben auf der Alp

Die Bäuerin Marlis Signer zieht mit ihrer Familie jeden Sommer auf die Alp im Appenzellerland. Das Leben hoch oben ist ein Krampf. Und doch: Für sie «pure Lebensfreude».

04:57 Video Auf dem Berg ist dem Himmel so nah: Marlis Signer und Familie Aus Wie wir wohnen vom 04.06.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 57 Sekunden.

Günstiger Wohnraum in der Stadt: eine Rarität?

Student Robin Michel muss schon mehrmals zügeln, weil seine Mietwohnung renoviert wurde. Sein Fall zeigt: Wer in der Stadt günstig und einfach wohnen will, hat es schwer.

05:45 Video Günstiger Wohnraum: Eine Rarität? Robin Michel muss zügeln – schon wieder Aus Wie wir wohnen vom 04.06.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 45 Sekunden.