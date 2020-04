Tausende Babys aus Sri Lanka wurden in einem international organisierten Kinderhandel von den 1970er- bis in die 1990er-Jahren in verschiedene europäische Länder an Eltern vermittelt – oft unter missbräuchlichen Bedingungen. Die Schweizer Behörden wussten spätestens seit Ende 1981, dass es Unregelmässigkeiten und auch Fälle von Kinderhandel gab.

Zwar lag die Aufsicht über die Adoptionsvermittlungsstellen bei den Kantonen. Die Bundesbehörden waren aber ebenfalls involviert. So war die Eidgenössische Fremdenpolizei und das nachfolgende Bundesamt für Ausländerfragen für die Erteilung der Einreisebewilligungen zuständig.

Vier Fragen zum Thema an Historikerin und SRF-Redaktorin Sabine Bitter, Mitautorin der Studie «Adoptionen von Kindern aus Sri Lanka in der Schweiz 1973–1997», Link öffnet in einem neuen Fenster der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

SRF: Was haben die Schweizer Behörden gewusst?

Sabine Bitter: Sie waren spätestens Ende 1981 umfassend über Missbräuche bei Sri-Lanka-Adoptionen informiert. Die schweizerische Botschaft in Colombo hielt die Behörden auf dem Laufenden. Ab 1981 landeten ganze Dossiers mit Artikeln aus der sri-lankischen Presse in Bundesbern, etwa beim Bundesamt für Ausländerfragen.

Warum wurde nichts unternommen?

Warum Gerichte in der Schweiz Adoptionen aussprachen, ohne dass eine Einverständniserklärung der leiblichen Eltern vorlag oder sri-lankische Kinder nach ihrer Einreise keinen Vormund zur Seite gestellt bekamen, wie es das Gesetz verlangte, bleibt unklar.

Es scheint, dass es einen unausgesprochenen und unhinterfragten gesellschaftlichen Konsens gegeben hat: Die Behörden sollten dem Wunsch von Paaren, die ein Kind aus einem armen asiatischen Land aufnehmen und adoptieren wollten, Folge leisten. In vielen, auch offensichtlich missbräuchlichen Fällen schauten die Behörden weg. Die Rechte und das Interesse des Kindes waren kaum ein Thema.

Wussten auch die Adoptiveltern von dem Missbrauch?

Einzelne Paare merkten, dass es vor Ort korrupt zuging und beklagten sich bei den Behörden in der Schweiz, nachdem sie mit ihrem Baby in der Schweiz angekommen waren.

Auch sind in den Akten einzelne Fälle dokumentiert, in denen sich Adoptionsinteressenten aufgrund der dubiosen Umstände zurückzogen. Manche Adoptiveltern merkten schon, dass etwas nicht stimmte, verdrängten aber das Unbehagen.

Gibt es diese Problematik auch bei anderen Ländern?

Die Schweiz steht mit dieser hochproblematischen Adoptionspraxis, die von den Betroffenen heute kritisiert wird, nicht allein da. Tausende sri-lankische Kinder wurden damals in reiche europäische Länder vermittelt, in die Niederlande, nach Deutschland oder nach Schweden.

Und in all diesen Ländern wurden auch Kinder aus weiteren armen asiatischen und südamerikanischen Ländern adoptiert. Die internationalen Adoptionen müssten hier wie dort historisch aufgearbeitet werden.