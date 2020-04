Eltern haben die Fürsorgepflicht für ihre minderjährigen Kinder. Gleichzeitig sind sie gesetzlich verantwortlich für deren Handeln.

Das Schweizer Gesetz kennt auch Sätze, die Kinderrechtlerinnen problematisch finden. So der Art. 301, Abs. 2: «Das Kind schuldet den Eltern Gehorsam.»

Seit 1989 gibt es die Uno-Kinderrechtskonventionen. Sie halten beispielsweise das Recht auf Anhörung und Partizipation fest. Die Schweiz hat diese 1997 ratifiziert. Auch ist in der Schweiz das Wohl des Kindes in familienrechtlichen Angelegenheiten in den letzten Jahren zentral geworden.