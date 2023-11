Was haben Arnold Schwarzenegger, Daniela Katzenberger und DJ Antoine gemeinsam? Sie scheinen in den 1990er-Jahren dieselbe US-amerikanische Highschool besucht zu haben. Das jedenfalls legen die Bilder nahe, die vor Kurzem auf den Instagram-Accounts der genannten Personen erschienen sind.

Natürlich sind die Bilder fake, digital generiert. Verantwortlich ist «AI Yearbook», eine KI-gestützte Funktion der Bildbearbeitungs-App Epik.

Wer sich selbst als 90er-Teenie am Ende der Highschool sehen möchte, lädt Epik runter und acht bis zwölf Selfies hoch, gibt das Geschlecht an, zahlt eine Gebühr und erhält schliesslich 60 verschiedene Varianten des eigenen Selbst.

Diese sind sortiert in Kategorien wie «Best Dressed», «Most Intellectual» oder «Most Athletic». So sieht man sich als Schwarm, Streber oder Sportskanone, schön im 90er-Ami-Look.

Die App gehört zum südkoreanischen Unternehmen Snow Corporation, das rund ein halbes Dutzend weiterer Bild- und Videobearbeitungs-Apps vertreibt. Snow ist ein Tochterunternehmen des südkoreanischen Tech-Konzerns Naver Corporation. Dieser ist unter anderem verantwortlich für die gleichnamige Suchmaschine, die in Südkorea äusserst populär ist. Naver wird auch als das «Google Südkoreas» beschrieben.

Epik wird als «all in one photo editing app» beworben. Neben der «AI Yearbook»-Funktion bietet Epik eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten, um Selfies und Fotos des eigenen Gesichts zu bearbeiten. Nutzende der App können ihr Gesicht schmaler, strahlender, markanter erscheinen lassen oder ihm verschiedene Frisuren aufsetzen.

Aus Sicht der Nutzenden ist Epik die digitale Version eines Karikaturisten: Man liefert das eigene Gesicht als Arbeitsmaterial. Man wartet, während sich eine unsichtbare Magie vollzieht. Und bestaunt schliesslich das Ergebnis: eine fiktive Version des eigenen Ich – verfremdet, aber doch man selbst. Beide, die App Epik und der Karikaturist, lassen sich für ihre Dienste bezahlen.