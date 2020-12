Aktion «Trotzdem Licht»

«Trotzdem Licht – Weihnachten findet statt», ist eine Initiative von Vertretern der drei Landeskirchen. Die Aktion soll Menschen verbinden, die dieses besondere Weihnachtsfest 2020 auch besonders feiern möchten: in den Strassen, in den Häusern, in den Kirchen, an Orten, an die niemand gedacht hat, auch digital.

Infos zu den Anlässen gibt es auf der Webseite trotzdemlicht.ch , Link öffnet in einem neuen Fenster