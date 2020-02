Lydia Cacho, geboren 1963 in Mexiko-City, ist Journalistin und Menschenrechtlerin. Nach der Veröffentlichung ihres ersten Buches 2005, in dem sie einen mächtigen Pädophilen-Ring in Mexiko aufdeckt, wurde sie verhaftet, gefoltert und einem jahrelangen Gerichtsverfahren unterzogen, in dem sie sich gegen die Klage der Diffamierung behaupten musste.

2007 wurde sie freigesprochen, lebt seitdem aber unter ständiger Bedrohung. Für ihre investigativen Arbeiten wurde Lydia Cacho mehrfach ausgezeichnet.