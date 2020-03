Vincent Jarousseau, 46 Jahre, lebt in Paris. Sein erster Fotoroman «L´illusion nationale» ist 2017 erschienen. Er spielt in drei Städten, die 2014 vom rechtsextremen Front National erobert wurden. Auch in diesem Buch sind die Aussagen aller Protagonisten in Sprechblasen zu lesen und wurden von den Betroffenen abgesegnet. Jarousseau bezeichnet sie daher als Mit-Autoren.

Schon vor Beginn der Gelb-Westen-Bewegung hat sich Vincent Jarousseau für Menschen interessiert, die am unteren Rand der Gesellschaft überleben. Sein neuer Fotoroman «Die Wurzeln des Zorns» trifft den Nerv der Zeit, deshalb erscheint es dieser Tage auch auf Deutsch.