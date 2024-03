«Hinhören, nicht urteilen, nicht Partei ergreifen» – so lautet das Motto des Weltgebetstages. Weltweit beten am 1. März Hunderttausende Christinnen aus den verschiedensten Konfessionen für Palästina. Oder besser: für die Palästinenserinnen.

In der Schweiz nehmen 600 Kirchgemeinden und Pfarreien mit Zehntausenden von Frauen teil. Sie gestalten Gottesdienste, schmücken die Kirchen, sammeln Spenden und organisieren Begleitveranstaltungen.

Entstanden ist die Tradition 1927 in den USA. Jedes Jahr werden die Frauen eines Landes oder einer Region ins Zentrum gestellt. Diese Frauen gestalten auch die Liturgie für den Gottesdienst.

Der Weltgebetstag gilt als grösste christliche Basisbewegung der Welt und wird ökumenisch gefeiert – von Katholikinnen, Evangelischen, Orthodoxen und allen weiteren christlichen Konfessionen gleichermassen. Frauen aus über 120 Ländern beten jeweils am 1. März für Frieden und Gleichberechtigung.

Denn am Weltgebetstag stehen stets die Frauen einer bestimmten Region oder eines Landes im Mittelpunkt. Diese erzählen ihre Geschichten und gestalten die Liturgie für den Gottesdienst. Normalerweise sorgt das nicht für Diskussionen. Dieses Jahr ist das anders.

Nach dem Überfall der Hamas auf Israel im vergangenen Oktober wurden Vorwürfe laut: Ein Weltgebetstag nur für die Palästinenserinnen sei einseitig. Das Material, das Kirchgemeinden auf der ganzen Welt zur Verfügung gestellt wird, sei teilweise antisemitisch. Die Künstlerin Alima Haziz, die das Bild für das Poster gestaltet hat, habe sich nicht von der Hamas distanziert und sie verwende ausserdem antisemitische Symbole.