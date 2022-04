Das neuronale Netz ist in der Lage, in seiner Datenbank von 80.000 antiken Inschriften versteckte Muster zu erkennen. So erkennt die KI grammatikalische Besonderheiten oder merkt, dass Wörter wie «Bündnis», «Rat», «Versammlung» regelmässig in Erlassen aus dem klassischen Athen vorkommen.

Solche Muster nutzt Ithaca, um in neu eingegebenen Inschriften fehlende Buchstaben zu ergänzen. Bei der Datierung und Verortung können zum Beispiel Dialekte oder Personennamen hilfreich sein.

Ithaca trifft selbst keine endgültigen Entscheide, sondern macht Vorschläge und gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit diese zutreffen.