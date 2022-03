Legende: Die Schweizer Vertretung in Spitzbergen. Bruno Kaufmann

Nirgendwo in der Welt leben Menschen nördlicher als auf Spitzbergen – und das auch erst seit gut 100 Jahren. Ein internationaler Vertrag aus dem Jahre 1920 regelt das friedliche Zusammenleben im Archipel, wo die Schweiz nun als erstes Land überhaupt eine diplomatische Vertretung eröffnet hat.



Spitzbergen ist ein internationales, neutrales und demilitarisiertes Territorium. Und das seit 1920, als ein Dutzend Staaten den sogenannten Spitzbergen-Vertrag vereinbarten. Verwaltet wird das gut 60'000 Quadratkilometer grosse Gebiet von Norwegen. «Jeder und jede kann sich hier ohne spezielle Aufenthalts- oder Arbeitsbewilligung niederlassen», sagt der 32 Jahre alte Schweizer Marcel Schütz, der vor zwölf Jahren erstmals auf die Inselgruppe kam.



Seit einigen Monaten amtet Schütz als Honorarkonsul der Schweiz in Longyearbyen, der Hauptstadt des internationalen Archipels. Er ist der erste diplomatische Vertreter überhaupt am 78. Breitengrad. Die Initiative dazu kam vom Schweizer Botschafter im über 2000 Kilometer weiter südlich gelegenen Oslo, Bernard Jaggy: «Als ich vor zwei Jahren meinen Posten in Norwegen antrat, musste ich als erstes versuchen, ein in Spitzbergen festsitzendes Forschungsschiff loszubekommen.»



Tatsächlich engagieren sich Schweizer Universitäten und Institution sehr stark an der am Universitätszentrum in Longyearbyen und dem Archipel betriebenen Polarforschung: «Aktuell zählen wir gegen 100 solcher Projekte», berichtet Jaggy und betrachtet die neueröffnete diplomatische Vertretung im hohen Norden als Beleg für die starke Forschungsdiplomatie der Schweiz. Dazu gehört auch der Beobachterstatus des Landes im Arktischen Rat, dem Zusammenarbeitsorgan der Nordpolanrainer.



Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat zuletzt aber diese seit Jahrzehnten betriebene Kooperation für ein friedliches Zusammenleben im hohen Norden in Frage gestellt – auch in Spitzbergen. Auf der Inselgruppe gibt es neben norwegischen nämlich auch russischen Siedlungen. «Wegen des Krieges haben wir unsere Zusammenarbeit auf Eis gelegt», sagt Ronny Brunvoll, der Touristenchef in Spitzbergen.