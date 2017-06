Zur Person

Rami Zarnegar/Wikimedia

Der israelisch-schweizerische Professor Carlo Strenger wurde 1958 in Basel geboren. Seit Ende der 1970er-Jahre lebt er in Israel. Er ist Psychoanalytiker und lehrt Psychologie und Philosophie an der Universität in Tel Aviv. Strenger schreibt regelmässig für die liberale israelische Zeitung «Haaretz» und die «Neue Zürcher Zeitung».