50 Jahre Frauenwahlrecht in der Schweiz

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Frauenwahlrechts in der Schweiz im Jahr 2021 lanciert das nationale Netzwerk Kultur und Gesellschaft der SRG SSR eine Ausschreibung für ein Online-Projekt. Die Geschäftsbereiche RTS, SRF, RSI und RTR sind auf der Suche nach einem originellen digitalen Konzept, das an dieses historische Ereignis erinnert.

Das Konzept für ein Web-Projekt soll dieses historische Ereignis originell, informativ und humorvoll unter Einbezug von aktuellem Kontext darstellen.

Das Konzept

Das Projekt muss die folgenden Kriterien erfüllen:

Zielgruppe(n) und Vektoren für die Inhalte des Projekts sind klar definiert.

Das Projekt hat einen Gegenwartsbezug und eine zentrale thematische Aussage, die zum Dialog und zur Interaktion einlädt.

Die Inhalte informieren und unterhalten.

Das Projekt hat einen innovativen Anteil.

Das multimediale Projekt verbindet die vier Sprachregionen der Schweiz und wird der Diversität der Schweiz gerecht.

Das Projekt nutzt die bestehenden digitalen Kanäle der SRG bzw. der UE.

Termine

19. Juni: Frist für die Einreichung von Konzepten

Ende Juni: Auswahl - Pitching

Anfang Juli: Beratung durch die Inhaltskommission der SRG

Anfang 2021: Veröffentlichung des Multimedia-Projekts

Bedingungen für die Teilnahme

Wer kann teilnehmen?

Kulturschaffende, Regisseure und audiovisuelle Produktionsfirmen der Westschweiz sowie Mitarbeitende der SRG.

Wie kann man sich beteiligen?

Senden Sie Ihren Vorschlag vor dem 19. Juni 2020 per E-Mail an kultur@srf.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster

Formular und Einreichung

Das Einreichungspaket muss folgende Informationen enthalten:

Pitch: Zusammenfassung (max. 1000 Zeichen) der Projektidee.

Antragsteller: Benennen Sie die Person mit der Gesamtverantwortung für das Projekt mit allen erforderlichen Kontaktinformationen.

Budget: Geben Sie die Gesamtkosten des Projekts an.

ANHÄNGE

Das Einreichungsdossier enthält folgende Anhänge:

1. Verarbeitung

Haken: Verkaufen Sie Ihr Projekt in einem einzigen, kraftvollen Satz. Hintergrundgeschichte

Fiktive Daten: Beschreiben Sie das Universum, in dem die Geschichte spielt. Beschreiben Sie die gewünschte Stimmung/Atmosphäre für das Projekt. Beschreiben Sie die Erfahrung, die Sie den Zuhörern vermitteln wollen, und wie sie in diese Erfahrung eintauchen sollen.

Dokumentarische Daten: Beschreiben Sie das Umfeld, in dem das Projekt stattfindet. In welchen sozialen/geographischen Kontext wird die Öffentlichkeit eintauchen? Welche Erfahrungen wollen Sie der Öffentlichkeit vermitteln? Beschreiben Sie den Ton (Bild und Sprache), mit dem Sie das Publikum durch das Projekt führen möchten.

Synopsis: Beschreiben Sie die Elemente der Geschichte, die das Projekt erzählt. Konzentrieren Sie sich auf das gesamte Aktionsspektrum des gesamten Projekts.

Listen Sie die zentralen Handlungspunkte auf, um einen Überblick über die Geschichte zu geben. Beschreiben Sie kurz die Protagonisten der Geschichte(n). Beschreiben Sie kurz, welche Elemente auf welchen Plattformen erzählt werden sollen.

Charaktere: Beschreiben Sie die Merkmale und Motivationen der Charaktere in Ihrem Projekt und ggf. ihre Darstellung auf den verschiedenen Vektoren.

2. Zielsetzungen

Definieren Sie genauer, welche Ziele Ihr Projekt verfolgt und was Erfolg für Sie bedeutet. Geben Sie für jedes Ziel auch an, wie Sie seinen Erfolg messen wollen.

Geben Sie in Bezug auf die verschiedenen Zielgruppen an, welches Ziel in quantitativer und qualitativer Hinsicht erreicht werden soll.

3. Architektur

Plattformen und Kanäle / Zielpublikum (regionale, nationale, Plattformen Dritter). Beschreiben Sie für jeden Vektor die beabsichtigte Zielgruppe.

Geben Sie an, wie die Benutzer Ihre Geschichte konsumieren werden.

4. Budget und Finanzierungsplan