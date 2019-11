Die Ausstellung «abhängig? , Link öffnet in einem neuen Fensterwer, wie, von wem oder wovon», Link öffnet in einem neuen Fenster im Vögele Kultur Zentrum in Pfäffikon zeigt, welche Abhängigkeiten unser Zusammenleben prägen und fragt: Wie wirken alltägliche Abhängigkeiten auf uns? Welche sind erwünscht, welche nicht? Was passiert, wenn wir uns ihrer plötzlich bewusst werden?

«abhängig?» läuft noch bis zum 22. März 2020.