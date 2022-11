In der Schweiz besuchen immer mehr Schülerinnen und Schüler eine Privatschule. So lautet ein Vorurteil. Doch die Zahlen bestätigen dies nicht: Die Privatschulquote bewegte sich in den letzten 20 Jahren stets um die 4,5 Prozent.

Kantone und Städte mit vielen Expats und gut gebildeten Eltern aus dem Ausland weisen eine höhere Quote auf. Aber auch Schweizer Akademikereltern schicken ihre Kinder gern ins Privatgymnasium, wenn der Übertritt in die reguläre Kantonsschule nicht klappt.

Viel Support für öffentliche Schulen

Grundsätzlich stehen die Schweizerinnen und Schweizer hinter dem öffentlichen Volksschulsystem, sagt Katharina Maag Merki, Professorin für Erziehungswissenschaften an der Universität Zürich. Eltern möchten ihre Kinder in die öffentliche Schule vor Ort schicken und nicht in Privatschulen. Das zeigten die konstant tiefe Privatschulquote und diverse kantonale Abstimmungen in den letzten Jahren.

Die Volksschule könne teils gar von den Privatschulen profitieren. Denn dort würden oft innovative Konzepte ausprobiert, die später auch in öffentlichen Schulen aufgenommen würden. Trotzdem gelte es der Volksschule Sorge zu tragen, so Maag. Sie sei ein wichtiger Ort für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Beispiele aus dem Ausland zeigten, dass die Chancengleichheit stark leide, wenn viele Kinder in Privatschulen unterrichtet würden.