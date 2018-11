«Hass ist derzeit so verbreitet, dass man Gefahr läuft, sich daran zu gewöhnen», sagt Miryam Eser. Sie forscht an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) zu Extremismus und Radikalisierung. Und wenn die Hasssprache zur Gewohnheit wird, verschieben sich die Grenzen des Sagbaren. «Heute hört man antisemitische Äusserungen, die man vor zehn Jahren noch nicht gehört hätte», stellt sie fest.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Hass im Netz Wie man Trollen die Stirn bietet

Was tun? «Ganz überwinden lässt sich der Hass nicht», kommt Miryam Eser zum Schluss. «Wichtig sind aber die Signale, die die Gesellschaft aussendet.» Hier sind wir gefragt. Die Zivilgesellschaft muss hinschauen und reagieren.

Wie kann man den Hass bekämpfen?

Miryam Eser hat in 17 Gemeinden untersucht, wie diese mit Extremisten umgegangen sind. Sie hat festgestellt: Wenn Schule, Jugendarbeit, Lehrmeister, Eltern und Gemeindepolitiker zusammenarbeiten, lässt sich Extremismus nachhaltig vermindern. Kurz: Man muss im Gespräch bleiben, gefährdete Personen einbeziehen und nicht wegschauen und bloss hoffen, diese Entwicklungsphase gehe schon irgendwie vorüber.

Psychoanalytiker und Philosoph Daniel Strassberg sieht es pessimistischer: «Ich glaube nicht, dass man etwas tun kann. Aufklärungsarbeit und sachlicher Journalismus bringen nichts. Denn das Gefühl des Hasses hat nichts mit Sachargumenten zu tun.»

«Hass gehört zum Menschen»

«Hass gehört zum Menschen», erklärt Strassberg. «Hass ist eine wichtige frühkindliche Entwicklungsphase, die im Normalfall aber überwunden wird.» Er hält deshalb die Vorstellung, man könne oder müsse den Hass ausrotten, für falsch.

Steuern wir also auf eine hassdominierte Gesellschaft zu? «Meine einzige Hoffnung ist, dass das Pendel wieder einmal zurückschlägt und eine andere Strömung Oberhand gewinnt.»

Fremdenhass ohne Fremde

In der Tat ist Hass heute sehr präsent. Bei den ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Sachsen. Im Denken der Linksautonomen, die der Polizei und dem Staat schlechthin «Hass und Tod» androhen. Bei Islamisten, die den Westen zum Feindbild aufbauen. Und im Internet, wo Beleidigungen und Drohungen gegen Andersdenkende zum Alltag geworden sind.

Charakteristisch für die Gegenwart: Gegner oder Opfer existieren oft nur in der Fantasie der Hassenden. «Der Antisemitismus in Polen würde auch existieren, wenn es keine Juden gäbe», erklärt Daniel Strassberg. Genauso in Sachsen: «Dort ist der Hass auf die Fremden ein Hass fast ohne Fremde.» Die Hassfigur dient einzig dazu, den Hass, den man in sich spürt, abzureagieren.

Warum brauchen Menschen überhaupt einen Sündenbock? Es gibt zwei Gründe: «Die Gegner, die einem wirklich im Weg stehen, sind so unangreifbar geworden, dass man den Hass auf die Schwächeren lenkt», sagt Strassberg. Zweitens: «Es sind Schranken gefallen. In etlichen Ländern sind Menschen ohne Hemmungen an die Macht gekommen. An denen orientiert man sich. Es wird gemacht, weil es erlaubt ist.»

Wie wird jemand zum Hasser?

Menschen entwickeln sich aber nicht einfach so zu Hassern. Das sei ein längerer Prozess, stellt die Sozialwissenschaftlerin Miryam Eser fest. «Wer sich einer Gruppe zuordnet und deren Ideale teilt, verengt seinen Horizont bisweilen zu einem Tunnelblick», sagt sie. Wenn man sich also kaum mit Menschen trifft, die andere Ansichten haben, hat man plötzlich eine sehr einfache und einseitige Weltsicht.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: #ichbinhier Die Ritter der Kommentarspalten kämpfen für faire Umgangsformen

Der Radikalisierungsprozess verläuft bei allen Extremismus-Formen ähnlich – ob Linke, Rechte oder Islamisten. «Speziell beim Rechtsextremismus ist, dass man bewusst über Hassreden Zustimmung finden will. Indem Rechtsextremisten sagen: Wir sprechen die Dinge an», erläutert Sozialwissenschaftlerin Eser.

Hasser sind überzeugt vom eigenen Standpunkt

Eine gefährliche Tendenz – genauso wie die islamistische Parole vom dekadenten Westen, der den Islam und die Muslime vernichten will. Auch auf linksextremer Seite gibt es bedenkliche Äusserungen: Sie wünschen etwa Polizisten den Tod oder bauen den Staat zum Feindbild auf.

«Hasser sind so überzeugt vom eigenen Standpunkt, dass man sich nicht mehr ins Gegenüber versetzen kann. Sie teilen die Welt in Freund und Feind», sagt Miryam Eser. So können sich starke Emotionen wie Wut und Hass verfestigen. Was tun? Miryam Eser hat es bereits gesagt: Nicht wegschauen. Und mit gefährdeten Personen im Gespräch bleiben.