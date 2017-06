Schweden und Alkohol

Traditionell steht bei Feiern in Schweden der Alkohol unter dem Tisch, weil Trinken als unmoralisch gilt. Hochprozentigen Alkohol gibt es nur in speziellen Läden zu kaufen, in denen stets nach der Personen-Nummer gefragt wird – einer Art Pass- und Sozialversicherungsnummer in einem.