Für Lorenz Marti ist Spiritualität nicht gleich Religion. Das macht er schon im Vorwort klar. Spiritualität ist für ihn «ein langer, entspannter Blick auf das, was jetzt ist». Anregende Gedanken dazu finde man in der Philosophie, in der Literatur, aber auch in den Religionen. Oder bei sich selbst.

Persönliche Gedanken

«Alle Spiritualität muss unten beginnen. Hier auf der Erde und nicht im Himmel. Jetzt. Bei der eigenen Wirklichkeit, die nicht immer sehr erhaben, aber oft sehr durwachsen und ziemlich mittelmässig ist, ich jedenfalls hinke meinen Idealen deutlich hinterher.»

Lorenz Marti schreibt immer wieder aus seiner persönlichen Perspektive. Er erzählt von Begegnungen, von Bergwanderungen, von Abschieden. In kurzen Abschnitten, die über zwei, drei Seiten gehen, widmet er sich in «Türen auf! Spiritualität für freie Geister» den grossen Fragen – den Lebensfragen.

Lorenz Marti Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Lorenz Marti war über 30 Jahre bei der Religionsredaktion von Radio SRF tätigt. Heute ist er als Kolumnist, Publizist und Schrifsteller tätig. Er hat sechs Bücher veröffentlicht, in denen er nach der Bedeutung philosophischer und religiöser Weisheiten für das tägliche Leben fragt.

Antworten findet er nicht überall. «Die Sprache verrät es: Sie kennen zwar Lebensfragen – aber keine Lebensantworten. Wer dieses Wort beim Online-Duden eingibt, erhält die Auskunft: ‹Leider haben wir zu Ihrer Suche nach Lebensantworten keine Treffer gefunden.›»

Die Kapitel tragen Überschriften mit grossen Themen wie Freiheit, Sinn, Vertrauen, Wahrheit oder Aufbruch. Die kurzen Abschnitte tragen poetische Titel wie «Ewigkeit im Augenblick», «ein fröhlicher Unglaube» oder «schöne kleine Welle».

Buchhinweis Lorenz Marti: «Türen auf! Spiritualität für freie Geister». Herder, 2019.

Leicht verständlich, aber auch mit Witz nähert sich der Autor der Spiritualität an. Nicht alle Gedanken sind von Lorenz Marti selbst. Das legt der Autor auch offen. Er hat sich von Philosophen, Theologen oder Literaten aus den verschiedenen Jahrhunderten inspirieren lassen.

Er spinnt aber ihre Fäden weiter, nimmt den Ball auf oder wirft ihn in eine neue Richtung. Schade dabei ist nur, dass kaum ein Frauenname unter den zitierten Experten dabei ist.