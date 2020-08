In der Trans-Community wird der Zeichentrickhase Bugs Bunny wegen seiner Auftritte in Frauengestalt verehrt – andere sehen die Figur kritisch.

In den 1940er-Jahren galt das Tragen von Kleidung des anderen Geschlechts in den USA als Verbrechen. Schon damals schlüpfte Bugs Bunny immer wieder in weibliche Rollen. Als Meerjungfrau mit Marilyn-Monroe-Frisur. Oder als Brunhilde mit grossen Brüsten und Zöpfen unter einem geflügelten Helm, eine Parodie auf Richard Wagners Walküre aus dem «Ring des Nibelungen».

Legende: «Die beste Verkleidung, mit der ich mich je aufgetakelt habe», nennt Bugs Bunny sein Meerjungfrauen-Kostüm von 1944. Bild: U.S. Postal Service

Der clevere Hase aus den Warner-Brothers-Zeichentrickfilmen ist Held der Kindheit mancher Trans-Menschen.

So freut sich ein Twitter-User, er habe von Bugs Bunnys genderfluidem Auftreten gelernt, dass es mehr gebe als zwei Geschlechter. Ende Juli ehrte die US-Post den Hasen zu seinem 80. Geburtstag mit zehn Briefmarken.

Trans-Menschen fehlen Vorbilder

Positiv besetzte Trans-Rollen gibt es in der Filmgeschichte kaum. In der «Netflix»-Dokumentation, Link öffnet in einem neuen Fenster «Disclosure» erzählen Trans-Menschen von ihren Erfahrungen in Hollywood und der Darstellung von Trans-Personen.

Das Fazit: Wenn Transidente überhaupt eine Rolle spielten, dann als Witzfigur (stolpernde Männer in Stöckelschuhen) oder Killer (Buffalo Bill in «Schweigen der Lämmer»): Irritation des Kinopublikums auf Kosten von Trans-Menschen.

Was ist eigentlich Trans? Textbox aufklappen Textbox zuklappen Trans-Menschen wurde bei der Geburt ein Geschlecht zugeordnet, mit dem sie sich nicht identifizieren können. Ihre äusserlichen Geschlechtsmerkmale entsprechen nicht dem tiefen inneren Wissen über ihr Geschlecht. Nicht alle Trans-Menschen wollen über eine Transition ihr biologisches Geschlecht operativ angleichen. Die Geschlechtsidentität ist nicht sichtbar. Viele leiden unter der binären Geschlechterwahrnehmung, die nur Frauen und Männer unterscheidet. Im unterschied dazu schlüpfen «Drag Queens» oder «Drag Kings» nur vorübergehend in eine Rolle.

Comic als einzig positive Darstellung

Irritieren will auch Bugs Bunny. Und dennoch: «Die einzige positive Darstellung von irgendetwas Trans-Femininem war Bugs Bunny», erinnert sich Filmemacherin und Transgender-Aktivistin Susan Stryker in «Disclosure» an ihre Kindheit vor dem Fernseher in den 1960er-Jahren.

Auch die «Matrix»-Regisseurin Lilly Wachowski sagt in der Netflix-Serie, dass sie sich nie in Filmen wiederfinden konnte. Ausser im Zeichentrickhasen: «Da war etwas an Bugs Bunny, das in mir die Idee von Transformation weckte.»

Doch Bugs Bunnys weibliche Tarnung fliegt in den Trickfilmen stets auf. Dann wird der Cartoon-Hase gejagt und zur Lachnummer für das Publikum.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Transmenschen in der Schweiz Das Geschlecht der Seele 25.01.2018 Mit Video

Bugs Bunny will vor allem Lacher kassieren

Stimmen aus der LGBTQ-Community finden Bugs Bunnys «Drag»-Verkörperung begehrenswert, sehen ihn als starke Frau. Eine Projektion, die Animationsfilmexperte Rudolf Bächler nicht versteht: «Auch wenn er als Weibchen auftrat, war er völlig überdreht. Er will die anderen verarschen».

Von starken Frauen könne man da nicht reden, sagt der Zürcher Trickfilmmacher. Man müsse sich vergegenwärtigen, dass Bugs Bunny während des 2. Weltkriegs aufkam. Der smarte Zeichentrickhase sollte die Soldaten unterhalten.

Ist Bugs Bunny also doch kein passendes Idol für Trans-Menschen? Laut Laverne Cox, Produzentin der «Disclosure»-Doku, hat Hollywood der Gesellschaft mit der einseitigen Darstellung von Trans-Menschen beigebracht, wie sie im Alltag auf sie reagieren sollen.

In der Serie erzählt Cox, sie erlebe das selbst immer wieder: Als sie zu Beginn ihrer Transformation in die New Yorker U-Bahn steigen wollte, hätten andere Fahrgäste sie ausgelacht. Wie das Publikum Bugs Bunny.

Sendung: SRF eins, Treffpunkt, 11.8.2020, 10:03 Uhr.