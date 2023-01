Nikita Chruschtschow wächst in armen Verhältnissen auf. Mit dem Elend der Arbeiterschaft konfrontiert, wird er schon früh politisiert. Nach der Oktoberrevolution im Jahr 1917 schliesst er sich den Bolschewiken an. Innerhalb der Partei steigt er schnell auf und stösst in den engsten Machtzirkel rund um Josef Stalin vor. Dabei ist er auch aktiv Teil des grossen Terrors unter Stalin. Chruschtschow selbst überlebt Stalins «Säuberungen» innerhalb der Partei als einer von nur drei Provinzsekretären.

Nach dem Tod Stalins gelingt es Chruschtschow, sich im Machtkampf um die Nachfolge durchzusetzen. Obwohl er selbst vom System profitiert hat, bricht Chruschtschow in seiner berühmten Geheimrede am Parteitag mit dem Stalinismus. In der Innen- wie Aussenpolitik stösst er verschiedene Reformen an. Sein Ziel ist ein Neustart des Sozialismus, ohne allerdings das System als Ganzes infrage zu stellen.