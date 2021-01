Folter gilt in der Schweiz als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Verbot der Folter ist in der Bundesverfassung (Art. 10 Abs. 3), im Strafgesetzbuch (Art. 264a Abs. 1 lit. f, 264c Abs. 1 lit. c) sowie im Militärstrafgesetz (Art. 109 Abs. 1. lit. f, Art. 111 Abs. 1 lit. c) festgehalten.

Neben anderen internationalen Abkommen verbietet auch die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) jede Art von Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe in Art. 3. Ebenso die Genfer Konventionen und deren Zusatzprotokolle, welche die Folter als Kriegsverbrechen bezeichnen.

Das Folterverbot gilt als universelles und zwingendes Völkergewohnheitsrecht, das heisst, es gilt auch für Staaten, die keine Übereinkommen dazu ratifiziert haben.