Marie Sophie Hingst war eine deutsche Bloggerin und Historikerin. In ihrem Blog «Read On My Dear, Read On» schrieb Hingst über ihre angeblich jüdische Familie, die mehrere Vorfahren im Holocaust verloren haben soll. Dafür wurde sie 2017 von den «Goldenen Bloggern» zur «Bloggerin des Jahres» gewählt.

Grössere Bekanntheit hat Hingst erreicht, nachdem «Der Spiegel» Ende Mai aufgedeckt hat, dass die Berichte über ihre Vorfahren erfunden sein sollen. Wenige Wochen später, am 17. Juli, wurde Marie Sophie Hingst in Dublin tot aufgefunden. Eine Fremdeinwirkung war nicht zu erkennen.