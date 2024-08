Per E-Mail teilen

Warum muss die DEZA bei der Kultur sparen? Die Schweiz hat 1.5 Milliarden Franken für den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg versprochen. Dieses Geld muss zwingend aus dem Budget der DEZA kommen. Es war sonst nirgends zu finden.

Welche Summe soll nun eingespart werden? Laut Medienmitteilung reduziert die DEZA ihre Förderung von strategischen Partnerschaften mit Kulturakteurinnen und Kulturakteuren in der Schweiz ab 2025 um 45 Prozent von jährlich 3.7 Millionen auf 2 Millionen Franken pro Jahr bis 2028.

Was macht die DEZA? Box aufklappen Box zuklappen Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) ist die Agentur für internationale Zusammenarbeit im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Die DEZA ist zuständig für die Gesamtkoordination der Entwicklungs- und Ostzusammenarbeit mit anderen Bundesämtern sowie für die humanitäre Hilfe des Bundes.

Warum unterstützt die DEZA überhaupt Kulturproduktionen? Um das gegenseitige Verständnis zu fördern. Die Probleme und Lebensumstände von Ländern in Asien, Südamerika oder Afrika zu zeigen, die die DEZA unterstützt: Das lässt sich effizient über Kulturproduktionen vermitteln. Deshalb gibt's auch DEZA-Gelder für Veranstaltungen wie das Zürcher Theater Spektakel. Vor allem aber hat sich die Zusammenarbeit mit den Film- und Kulturschaffenden dieser Länder etabliert.

Wie sieht so ein «DEZA-Deal» konkret aus? Am Filmfestival Locarno etwa gibt es ein Austauschprogramm namens «Open Doors». Es holte Filmproduzenten und Filmemacherinnen in die Schweiz und half ihnen bei der Produktion und Finanzierung. Das Programm wird Locarno nun massiv kürzen müssen. Heisst: Es könnten weniger Leute nach Locarno eingeladen, aber auch weniger Gelder für solche Produktionen gesprochen werden.

Was sagt die DEZA? Direktorin Patricia Danzi liess verlauten, man könne «nicht Geld zaubern und Unterstützung auch nicht heraufbeschwören.» Wenn weniger Geld da sei, gelte es, Prioritäten zu setzen. Man mache das «jeweils so gut, wie wir es für möglich halten. Aber es ist so, dass gewisse Organisatoren gewisse Fördergelder von uns nicht mehr bekommen.»

Legende: «Prioritäten setzen»: Patricia Danzi, Direktorin der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA). KEYSTONE/Christian Beutler

Wen trifft diese Priorisierung? Die Entwicklungszusammenarbeit im kulturellen Bereich muss insgesamt gekürzt werden. Das betrifft nicht nur die Produktionen von Filmen in gewissen Ländern, sondern auch die Kinoauswertung in der Schweiz. Ein Filmverleih wie Trigon Film ist auf das sogenannte «World Cinema» spezialisiert. Er wird in Zukunft etwas weniger Geld zur Verfügung haben. Genau dagegen regt sich jetzt der Widerstand im Kulturbereich.

Wie sieht der Widerstand aus? Die betroffenen Institutionen, darunter «Visions du Réel», das Zürcher Theater Spektakel und die Internationalen Kurzfilmtage Winterthur, haben sich im Vorfeld organisiert und zusammengestellt, was sie über diese Programme eigentlich alles geleistet haben und haben letzte Woche in Locarno darüber informiert. Geplant ist jetzt eine Petition, um diese Kürzungen auf dem politischen Weg aufzufangen.