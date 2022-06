Wilhelm Schmid lebt als freier Philosoph in Berlin. Er studierte Philosophie und Geschichte in Berlin, Paris und Tübingen und lehrte viele Jahre Philosophie an der Universität Erfurt. Zudem war er als philosophischer Seelsorger am Spital in Affoltern am Albis tätig.

In seinem Buch «Von der Kraft der Berührung» beschreibt er, dass die alten Menschen dort manchmal seine Hand nicht mehr loslassen wollten. Das wundere wenig, denn wir Menschen seien im Säuglingsalter sowie im Spätstadion des Lebens besonders berührungsbedürftig.