Die Audiowalks

Im Zusammenhang mit der Ausstellung «Times of Waste – was übrig bleibt» (noch bis 24.09.17) im Museum der Kulturen Basel ist der Abfallspaziergang «Wastescape» entstanden. Die nächsten Audiowalks finden am 12. und 13. Mai und im Rahmen der Basler Umwelttage am 10. Juni statt. Hier gibt's mehr Infos.