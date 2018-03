Der Rauch, der beim Kochen entsteht, verursacht jährlich Millionen Tote. In vielen ärmeren Regionen weltweit – ob in Afrika, in Indien, den Anden oder im ländlichen China – ist das Problem dasselbe: Frauen kochen an offenem Feuer in geschlossenen, engen Wohnräumen.

Doch es geht auch anders: Drei Varianten des Kochens sind sowohl für die Gesundheit der Menschen, als auch für das Klima deutlich besser.

René Estermann, CEO der Umweltschutzorganisation myclimate, erklärt, welche Alternativen es gibt und warum sich diese nur langsam verbreiten.

