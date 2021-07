Ein herber Schlag für die Heimat der Beatles: Die Unesco hat Liverpool die Auszeichnung als Weltkulturerbe entzogen. Dieser Entscheid fiel heute Mittwoch an der 44. Sitzung des Welterbekomitees in der chinesischen Stadt Fuzhou.

Es ist erst das dritte Mal in der Geschichte der Welterbekonvention, dass einer Kultur- oder Naturstätte der angesehene Titel entzogen wird. Allerdings: Überraschend kommt dieser Beschluss nicht. Der Welterbestatus von Liverpool ist bereits seit 2012 «wegen substanzieller Eingriffe» im Rahmen des Bauprojekts «Liverpool Waters» gefährdet.

00:34 Video Der Hafen Liverpools – nicht mehr Weltkulturerbe-würdig, findet die Unesco Aus News-Clip vom 21.07.2021. abspielen

Einst eine wegweisende Hafenanlage

Dabei war Liverpool noch 2008 Weltkulturerbe-Hauptstadt. Seit 2004 waren sechs Orte im historischen Zentrum und dem Hafengebiet auf der Welterbeliste eingetragen. Sie zeugen von der Entwicklung der Stadt als eines der bedeutendsten Handelszentren der Welt im 18. und 19. Jahrhundert.

So war Liverpool wegweisend in der Entwicklung moderner Docktechnik, Transportsysteme und des Hafenmanagements. Die Stadt spielte eine grosse Rolle bei der Entwicklung des britischen Weltreichs.

Legende: Weltkulturerbe war einmal: Am Bramley-Moore-Dock in Liverpool soll ein Fussballstadion entstehen – für die Unesco mit ein Grund, der Stadt seinen Weltkulturerbe-Titel abzuerkennen. Keystone / PETER BYRNE

Verlust des Welterbe-Charakters

In den letzten Jahren aber waren die Erhaltungsarbeiten unzureichend, so die Unesco. Am Ende führte Liverpools Verzicht auf Änderungen an der Planung und neue Infrastrukturprojekte im historischen Hafengebiet sowie der bereits genehmigte Bau eines Fussballstadions am Bramley-Moore-Dock zur Aberkennung des Titels, begründete die UN-Organisation ihren Entscheid. In einem Unesco-Dokument hiesst es, Liverpool habe längst seinen Charakter verloren, der zur Einstufung als Welterbe geführt habe.

Liverpool ist nicht allein

Anders als in der Causa Liverpool entschied das Welterbekomitee an seiner 44. Sitzung über ein Projekt in Tansania: Entgegen ersten Erwartungen wurde dem Wildreservat Selous, in dem ein Damm gebaut werden soll, nicht der Status als Welterbe entzogen. Allerdings bleibt es auf der Liste bedrohter Stätten.

Zuletzt hatte 2009 das Dresdner Elbtal den Titel als Welterbe verloren, weil die Stadt Dresden die Waldschlösschenbrücke errichtet hat. Die erste Titel-Aberkennung gab es 2007 für Oman: Das Land hatte das Wildschutzgebiet für die seltenen Arabischen Oryx-Antilopen verkleinert. Liverpools Hymne gilt also auch hier: You’ll Never Walk Alone – du gehst nie allein.