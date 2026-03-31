Gülsha Adilji, Yvonne Eisenring und Maja Zivadinovic geben bekannt, dass sie das Podcast-Projekt «Zivadiliring» beenden werden.

Sie hätten «unterschiedliche Vorstellungen von der Weiterentwicklung des Podcasts» gehabt, heisst es in einer Mitteilung.

Den Entscheid für den Abschluss des Projekts hätten die drei gemeinsam getroffen.

Es stünde nun eine «neue Phase» an, in der sie eigene Projekte weiterentwickeln und neue Schwerpunkte setzen möchten. «Wir sind dankbar für alles, was wir gemeinsam geschaffen haben, und für die vielen Menschen, die uns begleitet haben», lassen sich Adilji, Eisenring und Zivadinovic in der Mitteilung zitieren. In der Kommentarspalte auf Instagram zeigten sich zahlreiche Fans des Formats enttäuscht.

Frühlingstour findet statt

Die Frühlingstour mit fünf Shows in Basel, Zürich und Bern, finde statt, hiess es. Alle Auftritte werden von Zivadinovic und Eisenring gehostet. Adilji sei es aus persönlichen Gründen nicht möglich, auf der Tour dabei zu sein. «Dieser Entscheid fällt mir unglaublich schwer und ich bin sehr traurig, nicht dabei sein zu können», so Gülsha Adilji. «Zivadiliring war für uns ein Herzensprojekt», hiess es.