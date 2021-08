Pechern ist ein aussterbendes Handwerk. Der Pecher sticht Schwarzkiefern an, gewinnt dessen Harz und fertigt daraus einen natürlichen Anstrichstoff.

«Pecher gibt es höchstens noch zwei, drei in ganz Europa», sagt Philipp Kuntze. Der Geschäftsführer des Zentrums Ballenberg im Freilichtmuseum Ballenberg muss es wissen: Er vertritt dort das Handwerk und bietet dazu verschiedene Workshops an.

Ein Pecher in Spanien: Während der Coronakrise erlebte der Beruf des Pechers in Spanien einen Aufschwung, denn Harz ist immer noch ein gefragtes Material.

Legende: Ein Pecher in Spanien: Während der Coronakrise erlebte der Beruf des Pechers in Spanien einen Aufschwung, denn Harz ist immer noch ein gefragtes Material. Getty Images / SOPA Images

Pechern ist längst nicht das einzige Handwerk, das kaum mehr ausgeübt wird. Eine Studie der Unesco aus dem Jahr 2008 belegt: Über die Hälfte der 307 Handwerke, die in der Schweiz vor 1950 getätigt wurden, sind verschwunden.

«Gerade auf dem Bau gibt es viele Handwerke nicht mehr», sagt Kuntze. Zum Beispiel der Kalkbrenner: Er hat aus Kalk ein natürliches und nachhaltiges Baumaterial gewonnen. Heute könnte solch altes Handwerk beispielsweise zur Renovierung historischer Gebäude wieder eingesetzt werden.

Handwerkexperte Philipp Kuntze hat es sich zum Ziel gesetzt, vergessenes Handwerk aufzustöbern, zu dokumentieren und Möglichkeiten zu finden, es am Leben zu erhalten.

Früher ein wichtiger Materiallieferant, heute eine historische Sehenswürdigkeit: ein Kalkofen von 1856 bei Maxen in Sachsen.

Legende: Früher ein wichtiger Materiallieferant, heute eine historische Sehenswürdigkeit: ein Kalkofen von 1856 bei Maxen in Sachsen. IMAGO / Sylvio Dittrich

Dabei geht es ihm nicht bloss ums Konservieren dieser Techniken: «Da Handwerk immaterielles Kulturerbe ist, wäre dies gar nicht möglich. Sonst müsste ich die Handwerker weltweit einfangen, in meinem Keller sperren, das Handy wegnehmen und alle Kontakte in die Aussenwelt verhindern.»

Immateriell, sagt Kuntze, heisse eben auch, «dass wir leben und alles um uns aufnehmen.» Das Ziel sei, Handwerk bekannt zu machen, aufzuzeigen, welche Vorzüge es habe und was damit möglich sei.

Entscheidend dabei sei die Kommunikation. Hier setzt Philipp Kuntze an: Mit seiner Organisation World Crafts, mit der er internationales Handwerk vernetzen will.

Im besten Fall lasse sich verschiedenes Handwerk kombinieren: So kann Holz zum Beispiel wasserdicht und haltbar gemacht werden, indem man hiesiges Handwerk mit einem asiatischen kombiniert: «Gedrechselte Holzgefässe, die mit japanischem Urushi-Lack überzogen werden, kann man sogar in der Waschmaschine waschen», sagt Philipp Kuntze