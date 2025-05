Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Monsieur le Président guckt leicht belustig aus der teuren Wäsche – oder irgendetwas zwischen ertappt und erschrocken. Nicht ganz ideal natürlich, dass die Flugzeugtüre sich ausgerechnet in dem Augenblick öffnet, da Emanuel Macron eine «fremde» Hand im Gesicht hat, die er wegwischt wie eine ausnehmend aufsässige Stubenfliege.

Und dann bemerkt er ja auch, dass man ihn filmt! Pikantes Detail: Die Hand scheint Macrons Gemahlin zu gehören. Also bitte, Brigitte!

Aus dem Umfeld des welthöchsten Franzosen hiess es nach dem wunderlichen Video-Vorfall, der in Windeseile viral ging: «Das war ein Moment, in dem der Präsident und seine Frau ein letztes Mal vor Beginn der Reise Dampf abliessen, indem sie Klamauk machten.»

Ein bisschen Herumalbern nach einem langen Flug – das Paar war nicht nur zum Spass nach Hanoi, Vietnam geflogen? Pourqoui pas. Es stand noch ein Staatsbesuch auf dem reichhaltigen Reiseprogramm.

Boxhandschuhe und andere Beweise

Man kann nun vielsagend den Kopf schütteln oder mit dem Finger auf die zwei Macrons zeigen. Hände hoch, wer sich sicher ist, dass das eine Ohrfeige war. Das Handgemenge sah ja fast zärtlich aus, wenigstens in Zeitlupe. Ausserdem: Warum genau sollen sich ein Staatschef und seine Gattin nicht auch mal in den Haaren liegen, die im Fall wieder perfekt lagen, als das Paar nur ein paar Minuten später das Flugzeug verliessen? (Für einmal nicht Händchen haltend.)

Legende: Es war einmal: Emanuel Macron und Ehefrau Brigitte – ein Herz und eine Seele im Flugzeug, das sie 2023 zum Staatsbesuch in die Schweiz chauffierte. Keystone

Aus Frankreich und weiten Teilen Resteuropas gab es viel Herrlich-Häme in handlicher Meme-Form für die Szene einer Ehe. Dabei ist es doch die normalste Sache der Welt, dass auch «die da oben» sich mal offen zoffen?

Nicht wenige, eher männliche gelesene Macron-Gegner fühlten sich symbolisch Madame verbunden. Endlich lange dem Mann mal jemand eine, wegen dessen Politik sie sich seit Jahren an den Kopf langten! In den sozialen Medien sollen sogar KI-Bilder kursieren, die Macron mit Boxhandschuhen oder rotem Handabdruck im Gesicht zeigen.

Der Kreml und das Koks

Auf der Hand liegt auch, dass man besonders in Russland mit dem Finger auf die Macrons zeigt, wo das vermutet Frivol-Französische der Verbindung regelmässig für Schlagzeilen sorgt – Brigitte Macron (72) ist ein paar Jährchen älter als ihr Emanuel (47) und war vor Urzeiten dessen Lehrerin am Lycée. Dem Kreml passt dieses Video gut in den Kram, weil er schon länger behauptet, Madame Macron sei erstens ein Mann und bei den Macrons hänge zweitens der Haussegen schon lange schief. (Nicht nur im Flugzeug.)

Der Vorfall ist aus russischer Optik das Sequel zu dem kürzlich weit verbreiteten Zugsfilmchen, in dem ein arg verschnupfter Macron sein weisses Papiertaschentuch verschwinden lässt, das russische Medien den Russen danach als Kokain verkauften.

Passend zum Thema Faktencheck Archiv: Wie der Kreml aus einem Taschentuch ein Kokain-Beutelchen macht

«Mehr brauchte es nicht, um den Verschwörungserzählern Stoff zu geben», hört man mit Nachdruck aus Macrons Entourage zum jüngsten Video-Vorfall. Und dazu den Hinweis, der staatliche russische Sender RT habe schon öfter angedeutet, Macron würde von seiner Frau geschlagen.

Ob es «die Hand des Kremls» war, wie das russische Aussenministerium spottete – ob nun Ohrfeige oder nur eine Kabbelei, wie die Zeitung «Le Parisien» auf ihrer Website wissen wollte? Vermittelnder Vorschlag: Finger davon lassen.