Maximilian Pichl hat Rechts- und Politikwissenschaft an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main studiert. Anschliessend arbeitete er als rechtspolitischer Referent für die Menschenrechtsorganisation PRO ASYL e.V. in Deutschland. Er lehrt an der Universität Kassel mit den Forschungsschwerpunkten Kritische Rechtstheorie, Flüchtlings- und Migrationsrecht sowie Polizeirecht.