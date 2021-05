Brent Underwood verbringt die Corona-Zeit in einer Geisterstadt – und Millionen schauen ihm auf den Sozialen Medien dabei zu.

Freiwillig in der Geisterstadt

Vom Investmentbanker zum Influencer – dem Amerikaner Brent Underwood folgen auf TikTok, Instagram und YouTube Millionen von Abonnentinnen und Abonnenten. Denn seine Nische ist besonders: Der junge Mann hat sich eine ehemalige Bergbaustadt in Kalifornien gekauft, Cerro Gordo. Seit einem Jahr wohnt er nun dort: ohne Leitungswasser, ohne gewohnten Komfort und vor allem – ohne jegliche Mitmenschen.

Vor Corona geflüchtet – für das Abenteuer geblieben

Obwohl Underwood die Siedlung schon seit 2018 besitzt, ist er erst während des ersten Lockdowns eingezogen. «Hier gibt es keine Pandemie-Ängste», erklärt Underwood im YouTube Video zu seinem einjährigen Jubiläum in Cerro Gordo. «Ich muss mir keine Sorgen machen, dass eine infizierte Person die Türklinke berührt hatte.»

Hinter seiner «freiwilligen Abgeschiedenheit», wie er sagt, steht aber nicht nur Angst, sondern vor allem eine grosse Lust am Abenteuer. Davon bietet Cerro Gordo genug: Die erste Herausforderung ist es bereits, die 2500 Meter hoch gelegene Stadt zu erreichen. Obwohl sie in der kalifornischen Wüste liegt, wird Cerro Gordo im Winter völlig zugeschneit: «Man muss seine Einkäufe Wochen vorausplanen.»

Den wahren Adrenalin-Kick erlebt Underwood jedoch in den teilweise verschütteten Minen. Auf seinen viralen Videos auf TikTok und YouTube kriecht er in enge Tunnel, klettert morsche Leitern runter und seilt sich tiefer und tiefer in die verlassenen Schächte ab.

Ein Mord pro Woche

Sein Leben riskiert er nicht umsonst – gezielt sucht Underwood nach Artefakten aus der Zeit, als Cerro Gordo eine Stadt mit rund 4000 Bergbauarbeitern war. Seine Lieblingsfunde, etwa eine Jacke aus 1917, einen echten Revolver oder 500 Jahre alte chinesische Münzen, will er dereinst in einem Stadtmuseum ausstellen.



Es ist die reiche Geschichte der Bergbaustadt, die ihn fasziniert: «Cerro Gordo war einst der grösste Silberproduzent im ganzen Kalifornien. Sie ist der Grund, wieso Los Angeles die Stadt ist, die wir heute kennen», sagt Underwood in seinem Video «A Murder a Week» – ein Mord pro Woche.

Grund für den Videotitel: Cerro Gordo war zu ihrer Blütezeit der wahrhaftige Wilde Westen. 1873 beschrieb ein Ortsrichter die damalige Bevölkerung als «gesetzlose Gauner». Noch heute entdeckt Underwood Einschusslöcher in Holzwänden der ehemaligen Saloons und Bordellen.

Ein Blick auf Geisterstädte dieser Welt

1 / 8 Legende: Paria in Vereinigten Staaten Geisterstädte kennen wir vor allem aus den alten Hollywood Western. So zog die verlassene Stadt Paria grosse Filmstars in die Wüste Utahs – dutzende Filme, darunter auch der berühmte Buffalo Bill, haben dort ihre Kulissen gefunden. Bis heute gilt Paria als «Little Hollywood». IMAGO / UIG 2 / 8 Legende: Craco in Italien Nicht nur im Wilden Westen: Geisterstädte gibt es auf der ganzen Welt. Die italienische Stadt Craco wurde wegen gefährlichen Erdrutschen verlassen. Heute ist sie aus Filmen bekannt – oft stellt sie Jerusalem dar, wie zum Beispiel in «Passion Christi» von Mel Gibson. IMAGO / agefotostock 3 / 8 Legende: Prypjat in der Ukraine Auch eine Nuklearkatastrophe kann zu einer Geisterstadt führen. Hier ein verlassenes Schulzimmer in der Stadt Prypjat beim Tschernobyl Kraftwerk. IMAGO / Cavan Images 4 / 8 Legende: Agdam in Aserbaidschan Seit 1993 steht diese Stadt wegen einem Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien leer. IMAGO / agefotostock 5 / 8 Legende: Kolmannskuppe in Namibien Diese Wüstenstadt in Afrika wurde nach dem Diamantenrausch verlassen. IMAGO / McPHOTO 6 / 8 Legende: Dhanushkodi in Indien Von einem starken Zyklon völlig zerstört – nur Ruinen, wie diese von einer Kirche, sind in dieser Strandstand stehen geblieben. IMAGO / imagebroker/auth 7 / 8 Legende: Campello in der Schweiz Auch in der Schweiz gibt es eine Geisterstadt – die Tessiner Gemeinde Campello besteht fast nur aus Zweitwohnungen und wird nach der Saison immer wieder verlassen. KEYSTONE/Christian Beutler 8 / 8 Legende: Burj al Babas in der Türkei Skurrile Bauprojekte können auch zu einer Geisterstadt führen – wie diese Siedlung aus über 600 identischen Schlösschen, die bisher unbewohnt bleiben. Reuters/UMIT BEKTAS/UB/mjb

Die dunklen Seiten der Stadtgeschichte

Was Underwood unter anderem beschäftigt, ist das Schicksal von chinesischen Bergbauarbeitern. Diese kamen in den 1860er-Jahren nach Cerro Gordo und mussten in einer «China Town» leben – getrennt von ihren weissen Mitarbeitern.

Wie wenig man die chinesischen Bergbauarbeitern schätzte, davon zeugen damalige Medienberichte, wie Underwood recherchiert hat: Wenn etwa ein Schacht zusammengebrochen war, in dem die Immigranten arbeiteten, berichtete die Zeitung über «15 bis 30» Tote. Niemand kümmerte sich darum, wie viele tatsächlich vermisst wurden.

«Damals war es ein anderes Amerika», kommentiert Underwood. Die dunklen Seiten der Stadtgeschichte sind ihm aber nicht nur bewusst – er will sie auch der Öffentlichkeit vermitteln und so rückwirkend den Opfern gedenken.

Cerro Gordo steht wieder auf

Nach dem Silberrausch verliessen um 1930 alle die Stadt. Aber die Mythen blieben. Noch heute locken sie ein neugieriges Publikum an. Das weiss auch Underwood.

Denn er will nicht für immer allein bleiben: Aus Cerro Gordo soll eine ausgefallene Feriendestination werden. Allein oder mit ein paar Helfern unternimmt er harte Renovierungsarbeiten, um sein Ziel zu realisieren. Schon diesen Sommer soll man sein «Howdy» nicht nur über die sozialen Medien hören können.