Als Mitte Oktober der jährliche Tuberkulosebericht , Link öffnet in einem neuen Fensterder Weltgesundheitsorganisation WHO veröffentlicht wurde, war Tuberkulose «noch» die tödlichste Infektionskrankheit der Welt. Zehn Millionen Menschen hatten sich 2019 weltweit mit TB angesteckt, 1.4 Millionen waren daran gestorben.

Mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 hatten sich bis Mitte Oktober 38 Millionen infiziert, aber «nur» eine Million Infizierte waren gestorben.

Inzwischen hat Covid-19 mehr als 1.5 Millionen Todesopfer gefordert – und damit die Statistik, der an TB-Verstorbenen überholt.

Dieser Verdrängungskampf spiegelt sich auch in finanzieller Hinsicht: Für die Behandlung von TB-Erkrankten ist nur die Hälfte der Mittel angekommen, welche die UN-Mitglieder 2018 versprochen hatten. Viele der vorgesehenen Mittel sind stattdessen in die Bekämpfung von Covid-19 geflossen. Die WHO befürchtet, den Kampf gegen TB langfristig wegen der Corona-Pandemie zu verlieren.