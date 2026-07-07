Unser Autor versucht sich als WM-Prognostiker – und muss leider feststellen: Zu einem besseren Menschen wird man dadurch nicht.

Stefan Gubser Kulturredaktor Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Stefan Gubser macht Online-Journalismus, seit es das Internet gibt. Früher befragte der gelernte Germanist berühmte Schauspieler. Heute wird er gerne mit einem verwechselt. Nur des Namens wegen!

Neulich war ich sogar einmal für die Deutschen. 2:1 stand auf meinem E-Tippzettel. Gegner der Julian-Fingernagelkauermann-Truppe bei der Fussballweltmeisterschaft war die Elfenbeinküste. Die besseren Oranjes, dachte ich. Und mehr Afrika braucht die Fussballwelt.

Gleichwohl drückte ich ausgerechnet den Deutschen die Daumen. Ich gestehe: Eigentlich wünsche ich der gefallenen Fussball-Grossmacht, seit ich denken kann, jede Niederlage und das frühe Turnier-Aus – trotz eines Schwiegervaters aus einem Kaff hinter Konstanz.

Gefühle in Listenform

Aber ich bin nun mal mit dem deutschen Rumpelfussball der Karl-Heinz-Briegel-Ära aufgewachsen. («Die Walz aus der Pfalz!») Aus jener dunklen Zeit stammt das britische Bonmot: «Fussball ist, wenn 22 Männer dem Ball nachrennen – und am Ende gewinnen die Deutschen.» Noch treffender ist nur das Wort «Turniermannschaft». Das Trauma meiner Generation.

Legende: Rumpelkicker in Reinkultur: Karl-Heinz Briegel (rechts neben dem Torhüter) – ein Aushängeschild des deutschen Fussballs, als er noch erfolgreich war. Getty Images

Für Deutschland war ich also nur meines Tipps wegen. Immerhin! Den Sieger korrekt vorauszusagen, fühlte sich an wie ein Trostpflaster. Drei Punkte, Anschluss an die Spitzengruppe meiner 20-köpfigen Tippgemeinschaft gehalten, die ein Jürgen anführt, den ich nicht kenne. Vermutlich ein Mann, der seine Emotionen in Excel kuratiert.

Ich habe mich jahrelang erfolgreich dem Tippen verweigert. Erstens sind die Fussball-Fachfremden seltsamerweise oft die besseren Propheten. Zweitens brauche ich als langjähriger Betrachter keinen Nebenschauplatz, der plötzlich wichtiger wird als das echte Geschehen auf dem Platz. Live-Fussball ist auch ohne Tippspiel aufreibend genug. Fragen Sie mal Sacha Ruefer.

Freude herrscht nicht

Es gibt, grob gesagt, zwei Tipp-Typen: den naiven Fan, der an die Kraft des positiven Denkens glaubt und seine Mannschaft immer gewinnen lässt. Und da ist der Angstgetriebene, der vorsorglich auf das Schlimmste setzt und hinterher wenigstens sagen kann: «Wusst' ich's doch.» Ich gehöre zur zweiten Sorte. Oder gehörte. Nach drei Wochen Tippspiel bin ich mir ein bisschen fremd geworden.

Ich finde mich nächtens auf dem Sofa wieder, und die Franzosen, denen ich die Daumen halte, weil die Schweiz meiner Jugend es nie an eine Endrunde schaffte und man sich zwangsläufig ein befreundetes Ausland suchen musste, schiessen gegen Schweden das vierte Tor. Ich aber freue mich nicht, weil ich ein 3:1 auf meinem Zettel stehen habe. So macht man sich den Fussball auch kaputt.

Wenigstens werden die USA nicht Weltmeister. Wobei: Bei Gianni Infantino weiss man derzeit nie.

Ich habe gehofft, das Tippen mache mich zu einem besseren Menschen. Zu einem, der alte Feindbilder entsorgt. Tatsächlich ertappe ich mich jeden Morgen dabei, dass es mir gar nicht mehr um Fussball geht. Sondern darum, recht zu haben. Ich fürchte, ich habe Überzeugungen durch Tabellenplätze ersetzt.

Wer Weltmeister wird? Ich tippe auf Spanien. Oder auf die US-Boys, obwohl sie schon ausgeschieden sind. Bei Gianni Infantino weiss man derzeit ja nie. Wichtig ist ohnehin nur, dass die Deutschen es nicht schaffen. Ein paar Punkte im Tippspiel mögen manchmal Freude machen. Aber Schadenfreude ist immer Weltmeister.