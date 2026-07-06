Das ist passiert: Am Sonntag hat die Fifa überraschend die Rote Karte des US-Stürmers Folarin Balogun an der Fussball-WM aufgehoben. Seine Sperre wurde für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt. Eine Begründung für den Entscheid nannte die Fifa nicht. Der für die USA wichtige Stürmer Balogun kann somit im Achtelfinale gegen Belgien (2.00 Uhr MESZ auf SRF2) eingesetzt werden. Der «Fall Balogun» entwickelt sich zum handfesten WM-Skandal und sorgt für einen internationalen Aufschrei.

Das hat der US-Präsident mit dem Fall zu tun: Donald Trump teilte mit, dass er Fifa-Präsident Gianni Infantino am Telefon gebeten habe, die Rote Karte gegen Balogun überprüfen zu lassen. Zuvor war in verschiedenen Medien bereits über seine Einflussnahme bei Infantino spekuliert worden.

Trump verteidigte sein Vorgehen. «Ich habe lediglich eine Überprüfung beantragt, weil es für mich kein Foul war», sagte Trump. «Ich habe der Fifa nicht vorgeschrieben, was sie tun soll. Ich kann ihnen gar nicht vorschreiben, was sie tun soll.» Trump lobte die Fifa für ihre «wirklich brillante Entscheidung». Es sei wichtig für das US-Team, die besten Spieler auf dem Platz zu haben.

Legende: US-Präsident Donald Trump hat bei Fifa-Chef Gianni Infantino angerufen, um die Rotsperre von Balogun für das WM-Achtelfinale gegen Belgien zu überdenken. AP Photo / Jacquelyn Martin (Archiv)

So reagiert Infantino: Nach Trumps Aussage gerät die Fifa um Präsident Gianni Infantino unter Druck. Dieser reagierte postwendend mit einer schriftlichen Stellungnahme und weist dessen Einflussnahme vehement zurück. Vor der Aussetzung der Roten Karte gegen Balogun habe er zwar «tatsächlich einen Anruf von Präsident Donald Trump erhalten». Infantino betonte jedoch, dass er als Fifa-Präsident auf die Entscheidung im «Fall Balogun» keinen Einfluss habe, weil die Fifa-Disziplinarkommission, welche den Entscheid gefällt hat, «unabhängig» sei. Darauf habe er auch in dem Gespräch mit Trump hingewiesen.

Wie kommt der Balogun-Fall in den USA an? Box aufklappen Box zuklappen «Der Fokus ist im Vergleich zu Europa stärker auf die nationale Perspektive gerichtet», erklärt SRF-USA-Korrespondentin Barbara Colpi. «Viele US-Sportmedien stellen den Vorgang zwar als aussergewöhnlich, aber willkommen dar, weil der wichtigste Stürmer im Achtelfinal nun spielen kann. Konservative Medien und Trump-Anhänger feiern Trumps Intervention gar als Beweis, dass Trump amerikanische Interessen durchsetze und für das US-Team kämpfe.» Liberale Medien sehen den Fall laut Colpi kritischer, und fragen sich, ob der US-Präsident durch seinen persönlichen Draht zu Fifa-Präsident Infantino Einfluss auf sportliche Entscheidungen nehmen sollte. «Und bei manchen Fussballfans ist auch ein Unbehagen zu spüren.» In den USA sei es durchaus normal, am Match-Tag mit einem Fussball-Trikot zur Arbeit zu gehen, und sie habe am Montag auf dem Weg ins Büro zwei Personen mit US-Trikot auf den Fall angesprochen. «Beide sagten, es sei ihnen nicht wohl dabei, dass Balogun nun spielen dürfe. Und einer befürchtete gar, dass dies ein schlechtes Omen für das US-Team sein könnte.» Einfach sei die Situation sicher auch für den Spieler selbst nicht. Dieser hat sich verständlicherweise nicht geäussert.

So reagierte der Belgische Fussballverband: Der RBFA kündigte umgehend an, die Aufhebung der Sperre anzufechten – und hat die Fifa gleichzeitig mit heftigen Vorwürfen konfrontiert. In einer Mitteilung zeigte sich der RBFA «zutiefst besorgt über den Verlauf der Ereignisse». Am Abend teilte die Fifa mit, dass der Antrag Belgiens unzulässig sei, da Belgien nicht Verfahrenspartei sei und keine Befugnis habe, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen. Der RBFA will aber nicht aufgeben. Er teilte am Abend mit, er würde, sofern Balgun beim WM-Achtelfinale «auf dem Spielberichtsbogen des Schiedsrichters aufgeführt sein sollte, die Spielberechtigung des Spielers anfechten».

Das sagt der Schweizerische Fussballverband Box aufklappen Box zuklappen Der Entscheid im Fall Balogun ist für den SFV «unverständlich – unabhängig davon, wie es dazu gekommen ist.» Er schreibt: «Bislang war klar: Wer vom Platz gestellt wird, ist automatisch für das nächste Spiel gesperrt. Dieser Grundsatz war für alle gleich und hat für Klarheit gesorgt. Dieser Entscheid wirft Fragen auf und schafft Unsicherheit – auch mit Blick auf die Bedeutung von Schiedsrichterentscheiden, insbesondere wenn der VAR im Einsatz ist. Für die Glaubwürdigkeit des Wettbewerbs braucht es klare und konsequent angewandte Regeln.»

«Das ist unser Spiel, nicht ihres»: Reaktionen zum «Fall Balogun»

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 9. Königlicher Belgischer Fussballverband (RBFA). Der RBFA hat die FIFA mit heftigen Vorwürfen konfrontiert. Der Verband habe von der FIFA «nicht die geringste Erklärung» für ihre Entscheidung erhalten und daher «keine andere Möglichkeit, als die Einsatzberechtigung des Spielers für das nächste Spiel anzufechten». Der Rekurs wurde am Montagabend von der Fifa abgewiesen. Bildquelle: Keystone/STEPHEN BRASHEAR. 1 / 9 Legende: Königlicher Belgischer Fussballverband (RBFA) Der RBFA hat die FIFA mit heftigen Vorwürfen konfrontiert. Der Verband habe von der FIFA «nicht die geringste Erklärung» für ihre Entscheidung erhalten und daher «keine andere Möglichkeit, als die Einsatzberechtigung des Spielers für das nächste Spiel anzufechten». Der Rekurs wurde am Montagabend von der Fifa abgewiesen. Keystone/STEPHEN BRASHEAR

Bild 2 von 9. Schweizerischer Fussballverband (SFV). «Der Entscheid im Fall Balogun ist für den SFV unverständlich – unabhängig davon, wie es dazu gekommen ist. Der Entscheid wirft Fragen auf und schafft Unsicherheit. Für die Glaubwürdigkeit des Wettbewerbs braucht es klare und konsequent angewandte Regeln." . Bildquelle: Keystone/ALESSANDRO DELLA VALLE. 2 / 9 Legende: Schweizerischer Fussballverband (SFV) «Der Entscheid im Fall Balogun ist für den SFV unverständlich – unabhängig davon, wie es dazu gekommen ist. Der Entscheid wirft Fragen auf und schafft Unsicherheit. Für die Glaubwürdigkeit des Wettbewerbs braucht es klare und konsequent angewandte Regeln." Keystone/ALESSANDRO DELLA VALLE

Bild 3 von 9. Jürgen Klopp, designierter Bundestrainer. «Wenn das wirklich Trump und Infantino so ausgemacht haben, ist das verrückt und stellt alles infrage. Die USA könnten ihn dennoch nicht aufstellen. Diese beiden Menschen, die vom Fussball keine Ahnung haben, sollten damit nichts zu tun haben. Das ist unser Spiel, nicht ihres.». Bildquelle: Keystone/FRANK FRANKLIN II. 3 / 9 Legende: Jürgen Klopp, designierter Bundestrainer «Wenn das wirklich Trump und Infantino so ausgemacht haben, ist das verrückt und stellt alles infrage. Die USA könnten ihn dennoch nicht aufstellen. Diese beiden Menschen, die vom Fussball keine Ahnung haben, sollten damit nichts zu tun haben. Das ist unser Spiel, nicht ihres.» Keystone/FRANK FRANKLIN II

Bild 4 von 9. Thomas Tuchel, Nationaltrainer England. «Für mich ist klar: Es war keine Rote Karte. Trotzdem waren VAR und Schiedsrichter involviert und kamen zu diesem Entscheid. Wer hebt ihn dann auf – wann und auf welcher Grundlage? Das wirkt seltsam. Wir wollen Konsistenz. Sonst könnte man bald jede Gelbe Karte anfechten. Wo beginnt das und wo endet es?». Bildquelle: Keystone/EDUARDO VERDUGO. 4 / 9 Legende: Thomas Tuchel, Nationaltrainer England «Für mich ist klar: Es war keine Rote Karte. Trotzdem waren VAR und Schiedsrichter involviert und kamen zu diesem Entscheid. Wer hebt ihn dann auf – wann und auf welcher Grundlage? Das wirkt seltsam. Wir wollen Konsistenz. Sonst könnte man bald jede Gelbe Karte anfechten. Wo beginnt das und wo endet es?» Keystone/EDUARDO VERDUGO

Bild 5 von 9. Mauricio Pochettino, Nationaltrainer USA. «Es ist eine fantastische Entscheidung, nicht nur für uns, sondern für den Fussball. «Wenn im nächsten Spiel etwas Unfaireres passiert, hat man die Möglichkeit hinzugehen und die Entscheidung rückgängig machen zu lassen.» . Bildquelle: Keystone/BENJAMIN FANJOY. 5 / 9 Legende: Mauricio Pochettino, Nationaltrainer USA «Es ist eine fantastische Entscheidung, nicht nur für uns, sondern für den Fussball. «Wenn im nächsten Spiel etwas Unfaireres passiert, hat man die Möglichkeit hinzugehen und die Entscheidung rückgängig machen zu lassen.» Keystone/BENJAMIN FANJOY

Bild 6 von 9. Uefa: «Rote Linie überschritten». Die Europäische Fussball-Union (Uefa) kritisiert die Fifa in selten zuvor erlebter Form: «Wir bringen unser Unverständnis über eine derart beispiellose, unbegreifliche und nicht zu rechtfertigende Entscheidung zum Ausdruck. (...) Manchmal lassen Regeln Interpretationsspielräume zu. In diesem Fall nicht.». Bildquelle: Keystone/SALVATORE DI NOLFI. 6 / 9 Legende: Uefa: «Rote Linie überschritten» Die Europäische Fussball-Union (Uefa) kritisiert die Fifa in selten zuvor erlebter Form: «Wir bringen unser Unverständnis über eine derart beispiellose, unbegreifliche und nicht zu rechtfertigende Entscheidung zum Ausdruck. (...) Manchmal lassen Regeln Interpretationsspielräume zu. In diesem Fall nicht.» Keystone/SALVATORE DI NOLFI

Bild 7 von 9. Sepp Blatter, ehemaliger FIFA-Präsident. «Rote Karten werden nicht durch politische Interventionen aufgehoben – sondern nach klaren Regeln und durch unabhängige Instanzen. Wenn ein US-Präsident beim FIFA-Präsidenten interveniert und danach ein Spieler begnadigt wird, stellt sich eine einfache Frage: Quo vadis, FIFA? Der Fussball darf nie zum Spielball der Politik werden.». Bildquelle: Keystone/URS FLUEELER. 7 / 9 Legende: Sepp Blatter, ehemaliger FIFA-Präsident «Rote Karten werden nicht durch politische Interventionen aufgehoben – sondern nach klaren Regeln und durch unabhängige Instanzen. Wenn ein US-Präsident beim FIFA-Präsidenten interveniert und danach ein Spieler begnadigt wird, stellt sich eine einfache Frage: Quo vadis, FIFA? Der Fussball darf nie zum Spielball der Politik werden.» Keystone/URS FLUEELER

Bild 8 von 9. Rudi Garcia, Nationaltrainer Belgien. «Ich wusste nicht, dass der 5. Juli für die FIFA der 1. April ist. Soweit ich mich erinnere, ist dies meines Erachtens das erste Mal in der Geschichte der Weltmeisterschaft, dass eine Entscheidung dieser Art getroffen wurde.» . Bildquelle: Keystone/MANU FERNANDEZ. 8 / 9 Legende: Rudi Garcia, Nationaltrainer Belgien «Ich wusste nicht, dass der 5. Juli für die FIFA der 1. April ist. Soweit ich mich erinnere, ist dies meines Erachtens das erste Mal in der Geschichte der Weltmeisterschaft, dass eine Entscheidung dieser Art getroffen wurde.» Keystone/MANU FERNANDEZ

Bild 9 von 9. Wayne Rooney, ehemaliger englischer Nationalspieler. «Entweder sie streichen die Rote Karte, was wahrscheinlich die richtige Entscheidung wäre, und dann könnte er spielen. Aber die Strafe für ein Jahr auf Bewährung zu setzen – das ist eine Schande. Infantino sollte sich dafür schämen. Wenn ich jetzt der Gegner der USA wäre, wäre ich absolut stinksauer. Es ist falsch in jeder Hinsicht.». Bildquelle: Keystone/JON SUPER. 9 / 9 Legende: Wayne Rooney, ehemaliger englischer Nationalspieler «Entweder sie streichen die Rote Karte, was wahrscheinlich die richtige Entscheidung wäre, und dann könnte er spielen. Aber die Strafe für ein Jahr auf Bewährung zu setzen – das ist eine Schande. Infantino sollte sich dafür schämen. Wenn ich jetzt der Gegner der USA wäre, wäre ich absolut stinksauer. Es ist falsch in jeder Hinsicht.» Keystone/JON SUPER Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Regel: Artikel 66.4 im Disziplinarkatalog der Fifa ist eindeutig: Eine Rote Karte zieht automatisch eine Sperre von einem Spiel nach sich. Ein Einspruch dagegen ist nicht möglich. Der belgische Verband verwies auf ein vor dem Start der WM verschicktes Rundschreiben, in dem auf diese Regel hingewiesen worden sei. Die Fifa bezog sich in ihrer Entscheidung zu Balogun lediglich auf Artikel 27 der Fifa-Disziplinarordnung, ohne weitere Erklärung. Dieser erlaubt es der Fifa, «die Umsetzung einer Disziplinarmassnahme ganz oder teilweise auszusetzen».

Legende: Das Foul des Anstosses: Balogun bekam für dieses rüde Einsteigen die Rote Karte gegen Bosnien. AP Photo / Jeff Chiu

Kein Einzelfall: Es ist nicht das erste Mal, dass die Fifa von Artikel 27 Gebrauch macht. Erst im Vorjahr sah Superstar Cristiano Ronaldo im vorletzten Quali-Spiel gegen Irland die Rote Karte für einen Ellbogenschlag. Die Fifa sperrte Ronaldo für eine Partie und setzte die weiteren beiden Partien zur Bewährung aus, sodass der Captain der Portugiesen ab dem WM-Auftakt in den USA zur Verfügung stand.

Wer ist Folarin Balgun? Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone/JULIO CORTEZ Barbara Colpi, SRF-USA-Korrespondentin, erklärt:

«Sportlich gesehen ist Balogun der wichtigste Stürmer im Turnier bisher für das US-Team. Die Ironie der Geschichte ist jedoch, dass sich Trump für einen Spieler einsetzt, der gar kein US-Bürger wäre, wenn es nach ihm ginge. Folarin Baloguns Eltern stammen aus Nigeria und lebten in London. Dann besuchten sie Verwandte in New York. Die Mutter war im siebten Monat schwanger und wollte wieder nach London zurückfliegen. Nach ihren Schilderungen verweigerte die Fluggesellschaft ihr jedoch den Rückflug, weil ihr eine medizinische Bescheinigung fehlte. Sie blieb deshalb in New York, und einige Wochen später kam Folarin dort zur Welt und erhielt automatisch die US-Staatsbürgerschaft. Doch genau für Kinder von Eltern, die keine permanente Aufenthaltsbewilligung haben, weil sie wie in diesem Fall die USA nur als Touristen besuchen, wollte Trump das Geburtsortprinzip unter anderem aufheben. Das Oberste Gericht hat erst letzte Woche entschieden, dass alles beim Alten bleibt und alle in den USA Geborenen die Staatsbürgerschaft erhalten, unabhängig vom Aufenthaltsstatus der Eltern. Balogun wuchs in England auf und spielte auch für die Juniorennationalteams Englands. Erst vor drei Jahren entschied er sich, für die USA zu spielen. Rückwirkend hätte er die US-Staatsbürgerschaft nicht verloren, aber dennoch weisen Trump kritische Stimmen genüsslich auf diese Ironie der Geschichte hin.»

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