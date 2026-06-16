Das 0:0 von WM-Neuling Kap Verde gegen Europameister Spanien kam völlig unerwartet. Das widerspiegelt sich auch im WM-Tippspiel von SRF.

Legende: Ein Resultat, das staunen lässt Das 0:0 zwischen Spanien und Kap Verde kam nicht zuletzt für die Teilnehmenden am SRF-WM-Tippspiel unerwartet. Keystone/RONALD WITTEK

Wer hätte gedacht, dass Kap Verde bei seiner WM-Premiere dem haushohen Favoriten Spanien ein 0:0 abringt? Bezogen auf das WM-Tippspiel von SRF Sport lautet die Antwort: 244 Userinnen und User. So viele – respektive so wenige – sagten nämlich das Endresultat korrekt aus. Bei total 472'205 Teilnehmenden – was eine nur unwesentlich kleinere Zahl ist, als Kap Verde Einwohner hat – sind das lediglich 0,05%.

Ein 4:0 wurde über 134'000 Mal getippt

Die mit Abstand beliebtesten Resultate waren 4:0 respektive 3:0 für die Spanier. Mit 134'820 respektive 134'437 Tipps setzten fast gleich viele Userinnen und User auf diese beiden Endergebnisse. Mit grossem Abstand folgen 5:0 (77'705) und 6:0 (33'822). Knapp 8000 Teilnehmende setzten gar auf ein 7:0.

Hier geht es zum Tippspiel.