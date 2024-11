André Perler Literaturredaktor Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen André Perler hat an der Universität Freiburg i. Ü. Germanistik (mit Schwerpunkt Dialekte) und Geschichte studiert. Seit 2016 ist er Teil der SRF-Mundartredaktion. Auf Radio SRF 1 und SRF Musikwelle beantwortet André vormittags Mundartfragen. Am Donnerstagabend von 20 bis 21 Uhr berichtet er in der Sendung «Dini Mundart» auf Radio SRF 1 im Turnus mit seinen Kollegen der Mundart-Redaktion über Mundartliteratur, neue Dialektwörterbücher oder aktuelle Sprachphänomene. Auf srf1.ch, Facebook und Instagram sind ausserdem seine kurzen «Dini Mundart»-Videos zu sehen.

Über vierhundert Plätze hat «The Handmaid’s Tale» von Margaret Atwood nach der US-Präsidentschaftswahl in der Bestsellerliste von Amazon gutgemacht. Der Roman über eine US-Diktatur, in der Frauen unter anderem als Gebärmaschinen missbraucht werden, liegt neu auf Platz drei, wie die britische Zeitung «The Guardian» berichtet.

Auch viele weitere Bücher über Diktaturen und rechtsextreme Politik sowie über die Krisen von Demokratie und Feminismus sind in den US-Buch-Charts um mehrere hundert Plätze aufgestiegen, etwa das Sachbuch «On Tyranny» (Über die Tyrannei) des Historikers Timothy Snyder (8. Platz) oder George Orwells totalitäre Dystopie «1984» (16. Platz).

Vielleicht kann ein gewisser Masochismus auch guttun.

Es scheint, dass sich einige Unterstützerinnen und Unterstützer von Kamala Harris nach der krachenden Wahlniederlage in die Lektüre von Dystopien stürzen. Aber warum nur? Wenn die reale Zukunft schon düster aussieht, warum sollte man sich zusätzlich noch in fiktiven Untergangsszenarien suhlen?

Verstärkt das nicht das Gefühl von Weltschmerz und Zukunftsangst noch mehr? Wer weiss, vielleicht hilft es, sich mit einer fiktiven Welt zu befassen, die man als noch schlimmer empfindet als die Realität. Vielleicht kann ein gewisser Masochismus auch guttun. Es soll ja nicht wenige geben, die bei Liebeskummer stundenlang melancholische Songs hören.

Audio Was ist eine Dystopie? 02:06 min, aus 100 Sekunden Wissen vom 06.06.2014. Bild: Flickr/JeepersMedia abspielen. Laufzeit 2 Minuten 6 Sekunden.

Aber es steht ausser Frage, dass einem die pausenlose Beschäftigung mit schlechten Nachrichten und negativen Gedanken zusetzen kann. Im Sinne der psychischen Gesundheit muss man sich manchmal auch emotional abgrenzen, sich von der Weltlage abschotten können.

Diese Haltung bringt etwa die US-amerikanische Sängerin und Lyrikerin Patti Smith in einem Gedicht zum Ausdruck, das sie nach der Präsidentschaftswahl veröffentlichte. Der Anfang des Gedichts: «Es gibt Zeiten in unserem Leben, in denen wir uns zurückziehen müssen, nicht um uns zu verstecken, sondern um uns selbst zu heilen.»

Wer verhindert dann noch, dass all die Dystopien wahr werden?

Zu viel Abgrenzung wiederum kann aber auch in Realitätsflucht und Gleichgültigkeit übergehen – dann, wenn man gar nichts mehr an sich heranlässt. Und wer lehnt sich dann noch gegen all die Ungerechtigkeiten der Welt auf? Wer verhindert dann noch, dass all die Dystopien wahr werden? Ein Dilemma, in dem sich angesichts der aktuellen Weltlage viele wiederfinden.

Wie kommt man raus aus der Frustration über die vielen Krisen auf der Welt und aus der weltschmerzigen Passivität? Eine Möglichkeit ist die Besinnung darauf, was wir selbst in der Hand haben. Was kann ich persönlich beeinflussen? Tatsächlich tut es gut, die Initiative zu übernehmen und das Gefühl zu bekommen, konkret etwas verändern zu können – auch wenn das nur im Kleinen ist.

Das mag angesichts der grossen Krisen auf der Welt mickrig erscheinen. Aber man darf weiterhin daran glauben, dass ganz viele kleine Veränderungen eine grosse Wirkung entfalten können. Und spüren, dass man in seinem Engagement und seiner Haltung nicht alleine ist. Auch wenn auf Platz eins der Amazon-Bestsellerliste neu die Autobiografie von Melania Trump steht.