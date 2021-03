Susanne Beyer (1969 in Indonesien geboren) ist eine deutsche Journalistin und Autorin. Sie arbeitet für das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel». In ihrem neuen Buch «Die Glücklichen - Warum Frauen die Lebensmitte so grossartig finden» spricht sie mit Frauen über die zweite Lebenshälfte: Welche Erfahrungen machen sie? Mit welchen Vorurteilen werden sie konfrontiert? Warum sind sie gerade in diesem Alter besonders glücklich?