Jürgen Habermas wurde am 18. Juni 1929 in Düsseldorf geboren. 1956 wird er Assistent von Theodor W. Adorno am «Institut für Sozialforschung» in Frankfurt am Main.

1964 erhielt er die Professur für Philosophie und Soziologie an der Universität Frankfurt am Main. Zwischen 1971-81 leitete er das «Max-Plank-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt» in Starnberg.

1981 erschien die «Theorie des kommunikativen Handelns», 1992 sein Buch «Faktizität und Geltung». Im kommenden Herbst erscheint sein 1700-seitiges Werk «Auch eine Geschichte der Philosophie» beim Suhrkamp-Verlag.